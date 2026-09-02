Corregidora, 2 Sept 2026.- .- Tres personas fueron detenidas el 29 de agosto tras el cateo de un inmueble en Los Olvera, donde la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ) presume se resguardaba y generaba documentación falsa para simular trámites inmobiliarios y servicios jurídicos.
La Policía de Investigación del Delito (PID) ejecutó el cateo y, en el mismo operativo, cumplimentó tres órdenes de aprehensión derivadas de la investigación. Los detenidos son Juan "N", por fraude; Michelle "N", por fraude, uso de documentos falsos y usurpación de profesiones; y María del Rosario "N", por fraude específico maquinado.
De acuerdo con la Fiscalía, las personas investigadas habrían utilizado documentación, sellos y logosímbolos de distintas instituciones para aparentar legalidad en operaciones inmobiliarias y supuestos servicios jurídicos. En algunos casos, según la dependencia, se ostentaban como licenciadas en Derecho sin contar con la formación profesional correspondiente, y cobraban por trámites o servicios que no existían — el mismo delito de usurpación de profesiones por el que la Fiscalía ha procesado antes a otras personas en el estado.
Durante el cateo, la autoridad aseguró documentos presuntamente apócrifos y equipo de cómputo con formatos de documentos institucionales y escrituras públicas, además de sellos con referencias a notarías de Querétaro, Jalisco, Guanajuato e Hidalgo. También se aseguraron un arma de fuego y cinco cartuchos, junto con otros indicios relacionados con la investigación.
El esquema de utilizar logotipos oficiales para aparentar legitimidad frente a las víctimas no es un patrón nuevo en el estado, donde la Fiscalía ha detectado antes casos similares de suplantación de instituciones para cobrar por servicios inexistentes.
Las tres personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad judicial. La Fiscalía informó que continuará la investigación para establecer la totalidad de los hechos y llamó a quienes consideren haber sido víctimas de un esquema similar a presentar su denuncia.