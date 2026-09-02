Fiscalía detiene a tres personas por fraude con documentos falsos en Corregidora

La Policía de Investigación del Delito cateó un inmueble en Los Olvera y cumplió tres órdenes de aprehensión por falsificación documental.

Tarjeta de la Fiscalía General del Estado de Querétaro con las fotografías de las tres personas detenidas por fraude y usurpación de profesiones en Corregidora, con los rostros difuminados.

Las tres personas detenidas en el cateo de Los Olvera enfrentan cargos por fraude, uso de documentos falsos y usurpación de profesiones. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

Fiscalía General del Estado de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 2 Sept 2026.- .- Tres personas fueron detenidas el 29 de agosto tras el cateo de un inmueble en Los Olvera, donde la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ) presume se resguardaba y generaba documentación falsa para simular trámites inmobiliarios y servicios jurídicos.

La Policía de Investigación del Delito (PID) ejecutó el cateo y, en el mismo operativo, cumplimentó tres órdenes de aprehensión derivadas de la investigación. Los detenidos son Juan "N", por fraude; Michelle "N", por fraude, uso de documentos falsos y usurpación de profesiones; y María del Rosario "N", por fraude específico maquinado.

De acuerdo con la Fiscalía, las personas investigadas habrían utilizado documentación, sellos y logosímbolos de distintas instituciones para aparentar legalidad en operaciones inmobiliarias y supuestos servicios jurídicos. En algunos casos, según la dependencia, se ostentaban como licenciadas en Derecho sin contar con la formación profesional correspondiente, y cobraban por trámites o servicios que no existían — el mismo delito de usurpación de profesiones por el que la Fiscalía ha procesado antes a otras personas en el estado.

Durante el cateo, la autoridad aseguró documentos presuntamente apócrifos y equipo de cómputo con formatos de documentos institucionales y escrituras públicas, además de sellos con referencias a notarías de Querétaro, Jalisco, Guanajuato e Hidalgo. También se aseguraron un arma de fuego y cinco cartuchos, junto con otros indicios relacionados con la investigación.

El esquema de utilizar logotipos oficiales para aparentar legitimidad frente a las víctimas no es un patrón nuevo en el estado, donde la Fiscalía ha detectado antes casos similares de suplantación de instituciones para cobrar por servicios inexistentes.

Las tres personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad judicial. La Fiscalía informó que continuará la investigación para establecer la totalidad de los hechos y llamó a quienes consideren haber sido víctimas de un esquema similar a presentar su denuncia.

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