Ciudad de México, 1 de septiembre de 2026.- El gobierno federal reportó una disminución de 51 por ciento en homicidios dolosos desde el inicio de la actual administración y un incremento del salario mínimo mensual de 154 por ciento en términos reales respecto a 2018, como parte del balance que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este martes en su Segundo Informe de Gobierno, desde Palacio Nacional.

De acuerdo con las cifras presentadas, julio de 2026 registró el promedio diario más bajo de homicidios dolosos en once años, y el promedio diario de delitos de alto impacto bajó 54 por ciento respecto a 2018.

Entre octubre de 2024 y julio de 2026, las autoridades detuvieron a 63 mil personas relacionadas con algún delito, entre ellas 207 objetivos prioritarios de grupos de la delincuencia organizada, y decomisaron 32 mil 824 armas de fuego y 519 toneladas de droga. En el mismo periodo fueron desarticulados 2 mil 725 laboratorios clandestinos dedicados a la elaboración de metanfetaminas.

En materia económica, la mandataria informó que la Inversión Extranjera Directa alcanzó un récord de 35 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, un crecimiento de 12 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

El Producto Interno Bruto avanzó 1.4 por ciento en el segundo trimestre respecto al primero y 1.9 por ciento en comparación con el segundo trimestre de 2025. La tasa de desempleo se ubicó en 2.7 por ciento, con 60 millones de personas empleadas, y al cierre de agosto se crearon 86 mil 765 puestos formales adicionales respecto a julio, sin contar plataformas digitales.

El salario mínimo mensual pasó de 2 mil 800 pesos en 2018 a 9 mil 582 pesos en 2026; en la frontera norte, la cifra llega a 13 mil 409 pesos. El salario medio de la economía formal alcanzó un máximo histórico de 20 mil 212 pesos mensuales.

El peso se mantiene cerca de 17 unidades por dólar y la balanza comercial es positiva por segundo año consecutivo. Los ingresos del Gobierno Federal sumaron 6 billones 46 mil millones de pesos en 2025, 487 mil millones más que en 2024, y al cierre de agosto de 2026 la recaudación acumula 149 mil millones de pesos adicionales respecto al mismo periodo de 2025.

Sheinbaum detalló que los Programas para el Bienestar llegarán al cierre de 2026 a 42 millones 860 mil 296 derechohabientes, con una inversión de un billón de pesos.

Entre los principales rubros, 13 millones 788 mil adultos mayores reciben una pensión bimestral de 6 mil 400 pesos; 2 millones 873 mil mujeres de 60 a 64 años cuentan con la Pensión Mujeres Bienestar, y 2 millones de personas con discapacidad reciben un apoyo bimestral de 3 mil 300 pesos.

En el campo, un millón 889 mil campesinos participan en Producción para el Bienestar, más de 2 millones 157 mil productores reciben fertilizantes gratuitos y 445 mil sembradores están inscritos en Sembrando Vida.

En salud, el gobierno federal reportó la conclusión de 33 nuevos hospitales del IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar, además de 11 Unidades de Medicina Familiar, 36 centros de salud y 650 quirófanos habilitados en dos años.

El programa Salud Casa por Casa acumula más de 23 millones de visitas domiciliarias realizadas por 20 mil profesionales de la salud a adultos mayores y personas con discapacidad. De septiembre a diciembre, la administración federal prevé instalar más de 12 mil consultorios en los 24 estados adheridos al IMSS Bienestar como parte del nuevo Servicio Universal de Salud.

En educación, la presidenta informó que este año egresaron más de 657 mil jóvenes de la primera generación del Bachillerato Nacional, con doble certificación gracias a un acuerdo con 29 universidades y tecnológicos.

El examen de admisión a educación media superior fue eliminado en 17 entidades, y en 2026 se habrán creado 156 mil nuevos lugares en ese nivel mediante 485 construcciones y ampliaciones.

En educación superior, la Universidad Rosario Castellanos sumará 13 nuevas unidades académicas con 119 mil 280 estudiantes, y el sistema público de universidades, politécnicos y tecnológicos habrá creado 245 mil 111 lugares adicionales en dos años.

En infraestructura y energía, el informe destacó el avance de 88 por ciento en la repavimentación de 51 mil kilómetros de carreteras libres de peaje y una inversión proyectada de 700 mil millones de pesos para 5 mil kilómetros adicionales de red carretera.

Entre los proyectos ferroviarios en desarrollo se mencionaron los trenes México-Querétaro, Querétaro-Nuevo Laredo y Querétaro-Guadalajara, junto con las rutas AIFA-Pachuca, Salina Cruz-Ciudad Hidalgo y Roberto Ayala-Dos Bocas.

El Tren Maya, dijo la mandataria, ha transportado 2.5 millones de pasajeros, mientras que el Tren Interoceánico movilizó 2 millones de toneladas de carga.

En materia hídrica, el gobierno federal reportó la desprivatización de más de 5 mil millones de metros cúbicos de agua tras la Reforma Integral a la Ley de Aguas Nacionales, publicada en diciembre de 2025, y la entrega de 12 mil 346 títulos de concesión a comunidades y pequeños y medianos productores.

En energía, se informó la incorporación proyectada de 32 mil megawatts al Sistema Interconectado Nacional al concluir el sexenio, con 38 proyectos aprobados que sumarán 8 mil 25 megawatts de generación y más de 2 mil 500 megawatts de almacenamiento, con una inversión de 10 mil 600 millones de dólares.

Sobre la relación con Estados Unidos, la presidenta reconoció "dificultades" derivadas de la política arancelaria del gobierno estadounidense sobre vehículos, acero y aluminio, así como la muerte de 17 connacionales en centros de detención y operativos migratorios, casos en los que dijo haber interpuesto denuncias por la vía diplomática.

A través del programa México te Abraza, el gobierno federal ha apoyado a más de 281 mil compatriotas que regresaron de Estados Unidos con alimentos, traslado a sus comunidades y atención médica y psicológica.

Sheinbaum cerró su comparecencia sosteniendo que la soberanía nacional "no se negocia, no se entrega y no se comparte", en un mensaje dirigido a la relación bilateral con Washington en materia comercial y de seguridad.