Choque múltiple en carretera estatal 420 de El Marqués deja siete lesionados leves

Protección Civil valoró a las siete personas involucradas en el sitio; todas presentaron lesiones de carácter leve.

Camioneta con daños severos en la parte frontal tras choque múltiple en la carretera estatal 420, en El Marqués

Cuatro vehículos, dos particulares y dos de transporte de personal, resultaron involucrados en el choque sobre la carretera estatal 420, en El Marqués

Protección Civil El Marqués
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

El Marqués, 2 de septiembre de 2026.- Un choque múltiple entre cuatro vehículos —dos particulares y dos de transporte de personal— dejó siete personas lesionadas sobre la carretera estatal 420, en el municipio de El Marqués.

Personal de Protección Civil municipal acudió al lugar y valoró a los siete afectados. De acuerdo con la corporación, todos presentaron lesiones de carácter leve.

Las imágenes del sitio muestran una camioneta con daños severos en la parte frontal, así como una fila de vehículos detenidos sobre la vialidad mientras unidades de emergencia trabajaban en la zona.

Camioneta con da\u00f1os severos en la parte frontal tras choque m\u00faltiple en la carretera estatal 420, en El Marqu\u00e9s Protección Civil de El Marqués valoró a siete personas en el sitio del choque; todas presentaron lesiones leves Protección Civil El Marqués

Percances con unidades de transporte de personal se han registrado en semanas recientes en otras vialidades del mismo municipio, donde un autobús de personal y dos automóviles protagonizaron un choque múltiple con dos lesionados.

En julio, un camión de transporte de personal chocó contra un poste de electricidad en la carretera estatal 200 del mismo municipio, sin dejar personas heridas.

Protección Civil de El Marqués pidió a los conductores circular con precaución y mantenerse atentos a las condiciones del camino.

accidente seguridad sucesos movilidad

Reciente

Cielo nublado con lluvia sobre una calle de San Juan del Río, Querétaro, durante la alerta de la Conagua
San Juan del Río

SMN alerta lluvias fuertes en San Juan del Río este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional advierte descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 50 km/h en la región centro-sur del estado.

Autoridades y organizadores presentan Art Week Querétaro 2026 en rueda de prensa en Querétaro
Querétaro

Art Week Querétaro 2026 llega del 9 al 15 de noviembre

La feria, organizada por JustQro, reunirá galerías nacionales e internacionales con recorridos curados, programa VIP y premiación al talento emergente.

Maquinaria y personal de JAPAM realizan trabajos de cierre vial durante una obra de drenaje en San Juan del Río
San Juan del Río

JAPAM cierra dos carriles en Francisco Villa por falla de drenaje

Personal del organismo operador realiza trabajos de reparación de emergencia en la zona Centro de San Juan del Río mientras dure el cierre parcial.

Claudia Martínez Guevara sostiene el trofeo del Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2026 en Ciudad de México.
Querétaro

El Marqués gana premio nacional por su instituto de salud mental

El programa fue reconocido antes por el Galardón Francisco Villarreal Torres 2025 de la Asociación Nacional de Alcaldes.