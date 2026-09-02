El Marqués, 2 de septiembre de 2026.- Un choque múltiple entre cuatro vehículos —dos particulares y dos de transporte de personal— dejó siete personas lesionadas sobre la carretera estatal 420, en el municipio de El Marqués.
Personal de Protección Civil municipal acudió al lugar y valoró a los siete afectados. De acuerdo con la corporación, todos presentaron lesiones de carácter leve.
Las imágenes del sitio muestran una camioneta con daños severos en la parte frontal, así como una fila de vehículos detenidos sobre la vialidad mientras unidades de emergencia trabajaban en la zona.
Protección Civil de El Marqués valoró a siete personas en el sitio del choque; todas presentaron lesiones leves Protección Civil El Marqués
Percances con unidades de transporte de personal se han registrado en semanas recientes en otras vialidades del mismo municipio, donde un autobús de personal y dos automóviles protagonizaron un choque múltiple con dos lesionados.
En julio, un camión de transporte de personal chocó contra un poste de electricidad en la carretera estatal 200 del mismo municipio, sin dejar personas heridas.
Protección Civil de El Marqués pidió a los conductores circular con precaución y mantenerse atentos a las condiciones del camino.