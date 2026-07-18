El Marqués, Querétaro, 17 de julio de 2026.- Un camión de transporte de personal de la empresa Abordo se impactó contra un poste de electricidad sobre la carretera estatal 200, a la altura del crucero de Jesús María, en dirección al Aeropuerto Internacional de Querétaro, informó la Coordinación de Protección Civil de El Marqués.
La unidad viajaba vacía —únicamente con el conductor a bordo— por lo que no se reportaron personas lesionadas. Protección Civil no detalló las causas del percance.El accidente obligó al cierre de uno de los carriles de la vialidad, lo que generó una carga vial moderada en la zona.
Un camión de transporte de personal chocó contra un poste de electricidad en la carretera estatal 200 de El Marqués. rotativo.com.mx
La corporación municipal pidió a quienes circulan por el tramo tomar precauciones mientras persista el cierre.Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de El Marqués, así como de la Secretaría de Seguridad Pública municipal y estatal.
Un camión de transporte de personal chocó contra un poste de electricidad en la carretera estatal 200 de El Marqués. rotativo.com.mx
Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también fue movilizado para intervenir el poste derribado y evitar que representara un riesgo mayor para la circulación.La carretera estatal 200 ha registrado percances similares en meses recientes.
Un camión de transporte de personal chocó contra un poste de electricidad en la carretera estatal 200 de El Marqués. rotativo.com.mx
En marzo de 2026, un autobús de transporte de personal chocó con dos automóviles en el mismo tramo, con saldo de dos personas con lesiones leves; ese mismo mes, un conductor murió al impactar su vehículo contra un poste de concreto en otro punto de la vía.
Hace dos semanas, un camión de personal se vio involucrado en un choque con motocicleta sobre la carretera estatal 210, también sin víctimas reportadas.