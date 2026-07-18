Camión de personal impacta poste eléctrico en carretera 200 de El Marqués

La unidad viajaba vacía y no dejó lesionados, pero personal de la CFE intervino para evitar un riesgo eléctrico mayor.

Un camión de transporte de personal chocó contra un poste de electricidad en la carretera estatal 200 de El Marqués.

Un camión de transporte de personal chocó contra un poste de electricidad en la carretera estatal 200 de El Marqués.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, Querétaro, 17 de julio de 2026.- Un camión de transporte de personal de la empresa Abordo se impactó contra un poste de electricidad sobre la carretera estatal 200, a la altura del crucero de Jesús María, en dirección al Aeropuerto Internacional de Querétaro, informó la Coordinación de Protección Civil de El Marqués.

La unidad viajaba vacía —únicamente con el conductor a bordo— por lo que no se reportaron personas lesionadas. Protección Civil no detalló las causas del percance.El accidente obligó al cierre de uno de los carriles de la vialidad, lo que generó una carga vial moderada en la zona.

Un cami\u00f3n de transporte de personal choc\u00f3 contra un poste de electricidad en la carretera estatal 200 de El Marqu\u00e9s. Un camión de transporte de personal chocó contra un poste de electricidad en la carretera estatal 200 de El Marqués. rotativo.com.mx

La corporación municipal pidió a quienes circulan por el tramo tomar precauciones mientras persista el cierre.Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de El Marqués, así como de la Secretaría de Seguridad Pública municipal y estatal.

Un cami\u00f3n de transporte de personal choc\u00f3 contra un poste de electricidad en la carretera estatal 200 de El Marqu\u00e9s. Un camión de transporte de personal chocó contra un poste de electricidad en la carretera estatal 200 de El Marqués. rotativo.com.mx

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también fue movilizado para intervenir el poste derribado y evitar que representara un riesgo mayor para la circulación.La carretera estatal 200 ha registrado percances similares en meses recientes.

Un cami\u00f3n de transporte de personal choc\u00f3 contra un poste de electricidad en la carretera estatal 200 de El Marqu\u00e9s. Un camión de transporte de personal chocó contra un poste de electricidad en la carretera estatal 200 de El Marqués. rotativo.com.mx

En marzo de 2026, un autobús de transporte de personal chocó con dos automóviles en el mismo tramo, con saldo de dos personas con lesiones leves; ese mismo mes, un conductor murió al impactar su vehículo contra un poste de concreto en otro punto de la vía.

Hace dos semanas, un camión de personal se vio involucrado en un choque con motocicleta sobre la carretera estatal 210, también sin víctimas reportadas.

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