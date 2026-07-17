​Sinergia ejecuta 10 cateos en la capital de Querétaro; cinco detenidos y cuatro inmuebles asegurados

Durante las diligencias se localizaron sustancias con características de marihuana, metanfetamina y cocaína, cartuchos útiles, básculas grameras y dinero en efectivo.

Tarjeta oficial de Sinergia por Querétaro con los rostros difuminados de las cinco personas detenidas en los cateos

Las cinco personas detenidas se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial; se resguardan los datos de una persona menor de edad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 17 de julio.- Como parte de las acciones permanentes de la estrategia Sinergia por Querétaro, la Fiscalía General del Estado ejecutó 10 diligencias de cateo en distintos inmuebles del municipio de Querétaro, con un saldo de cinco personas detenidas y cuatro inmuebles asegurados.

Las intervenciones se desarrollaron en las colonias Leyes de Reforma, Amalia Solórzano, Real de España, San José el Alto, Loma Bonita, Santa Mónica, Menchaca y Cerrito Colorado. Las diligencias fueron encabezadas por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal, el Gabinete de Seguridad —Guardia Nacional y Ejército Mexicano— y la Policía Municipal de Querétaro.

Agentes de la Fiscal\u00eda General y de Sinergia por Quer\u00e9taro trasladan esposado a un hombre detenido durante los cateos en la capital Uno de los cinco detenidos durante los operativos de Sinergia por Querétaro es trasladado por elementos de la Fiscalía General del Estado. rotativo.com.mx

Como resultado de los operativos, las autoridades localizaron diversas bolsas y envoltorios con sustancias cristalinas, granuladas, en polvo y vegetal verde y seco, con características propias de metanfetamina, marihuana y cocaína. También fueron asegurados 51 cartuchos útiles, diversas básculas grameras, bolsas utilizadas para la dosificación de sustancias, así como dinero en efectivo.

Las diligencias se enmarcan en investigaciones por delitos contra la salud, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía. Las cinco personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, mientras que los indicios asegurados serán sometidos a los análisis periciales correspondientes para determinar su composición y peso exacto.

Elementos de POES, Sinergia, Polic\u00eda Municipal y Guardia Nacional afuera de un domicilio durante un cateo en Quer\u00e9taro Personal de distintas corporaciones resguarda el ingreso a uno de los inmuebles cateados. rotativo.com.mx

Nota: se presume la inocencia de las personas detenidas mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial. La Fiscalía resguarda los datos personales de una de las personas detenidas por tratarse de una persona adolescente.


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