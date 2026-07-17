Querétaro, 17 de julio.- Como parte de las acciones permanentes de la estrategia Sinergia por Querétaro, la Fiscalía General del Estado ejecutó 10 diligencias de cateo en distintos inmuebles del municipio de Querétaro, con un saldo de cinco personas detenidas y cuatro inmuebles asegurados.
Las intervenciones se desarrollaron en las colonias Leyes de Reforma, Amalia Solórzano, Real de España, San José el Alto, Loma Bonita, Santa Mónica, Menchaca y Cerrito Colorado. Las diligencias fueron encabezadas por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal, el Gabinete de Seguridad —Guardia Nacional y Ejército Mexicano— y la Policía Municipal de Querétaro.
Uno de los cinco detenidos durante los operativos de Sinergia por Querétaro es trasladado por elementos de la Fiscalía General del Estado. rotativo.com.mx
Como resultado de los operativos, las autoridades localizaron diversas bolsas y envoltorios con sustancias cristalinas, granuladas, en polvo y vegetal verde y seco, con características propias de metanfetamina, marihuana y cocaína. También fueron asegurados 51 cartuchos útiles, diversas básculas grameras, bolsas utilizadas para la dosificación de sustancias, así como dinero en efectivo.
Las diligencias se enmarcan en investigaciones por delitos contra la salud, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía. Las cinco personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, mientras que los indicios asegurados serán sometidos a los análisis periciales correspondientes para determinar su composición y peso exacto.
Personal de distintas corporaciones resguarda el ingreso a uno de los inmuebles cateados. rotativo.com.mx
Nota: se presume la inocencia de las personas detenidas mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial. La Fiscalía resguarda los datos personales de una de las personas detenidas por tratarse de una persona adolescente.