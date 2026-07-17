San Juan del Río, 17 de julio de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Querétaro (SEDESOQ) realizó una jornada de entrega de electrodomésticos en San Juan del Río en la que, a diferencia de esquemas anteriores, cada familia beneficiaria eligió el producto que recibió de acuerdo con sus propias necesidades, en lugar de recibir un artículo asignado de forma uniforme.
El titular de la dependencia, Luis Nava Guerrero, encabezó la entrega junto con la coordinadora de proyectos regionales de la Jefatura de Gabinete, Tania Ruiz Castro.
La Secretaría de Desarrollo Social del estado entregó electrodomésticos a elección de cada familia en San Juan del Río. rotativo.com.mx
El catálogo de apoyos incluyó estufas, lavadoras, calentadores solares, tinacos, colchones, bases para cama y hornos de microondas. Una de las beneficiarias explicó que eligió una estufa porque la que tenía no calentaba bien el horno y quería aprender a hornear pan y pasteles.
Nava Guerrero señaló que las promotoras comunitarias del programa ayudaron a identificar familias que no habían recibido ningún apoyo estatal previamente, con el criterio de priorizar a quienes aún no habían sido beneficiarios sobre quienes ya cuentan con algún antecedente de apoyo.
La Secretaría de Desarrollo Social del estado entregó electrodomésticos a elección de cada familia en San Juan del Río. rotativo.com.mx
El funcionario indicó que se trata de la primera entrega de este programa en lo que va del año, por lo que el número de familias beneficiadas será de alrededor de 265 en la jornada.
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Durante el evento se reconoció el trabajo de más de una decena de promotoras comunitarias de San Juan del Río y la región. Nava Guerrero explicó que estas personas no reciben pago, actúan como delegadas y líderes comunitarias, y que además de apoyar en el diagnóstico de necesidades de sus colonias, una parte de ellas ya recibió y otra está por recibir, hacia el 25 de julio, capacitación en protocolos de alertas tempranas para apoyar en contingencias como inundaciones e incendios.
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La dependencia estatal ha reportado haber apoyado a más de 150 mil personas con programas sociales durante los primeros cuatro años de la actual administración, de acuerdo con una cifra difundida por la propia SEDESOQ en noviembre de 2025.