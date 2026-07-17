San Juan del Río, 17 de julio de 2026.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Social del estado, Luis Nava Guerrero, anunció un programa de becas para cursar, de manera virtual, la licenciatura en dirección técnica de fútbol, con validez oficial ante la CONMEBOL y en proceso de reconocimiento ante un organismo adicional que el funcionario no precisó.
El gobierno de Querétaro anunció becas para la licenciatura en línea en dirección técnica de fútbol, ligadas a los goles de México en el Mundial 2026. rotativo.com.mx
El mecanismo anunciado otorgará 100 becas por cada gol anotado por la Selección Mexicana durante el Mundial 2026; Nava Guerrero no precisó la cifra total de becas resultante de ese cálculo pero sumarán más de mil.
El gobierno de Querétaro anunció becas para la licenciatura en línea en dirección técnica de fútbol, ligadas a los goles de México en el Mundial 2026. rotativo.com.mx
La colegiatura de la licenciatura completa, dijo, ronda normalmente los 60 mil pesos. Las clases iniciarían el 11 de agosto.
El funcionario indicó que la próxima semana su equipo sostendrá una reunión con líderes de las ligas de fútbol llanero de San Juan del Río para entregar la información completa de registro y organizar una rueda de prensa conjunta para detallar los requisitos.