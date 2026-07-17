Querétaro anuncia becas en línea para dirección técnica de fútbol

El programa, aún sin cifra total confirmada, cubriría el costo de una licenciatura en línea que ronda los 60 mil pesos; las clases arrancarían el 11 de agosto.

Anuncio de becas para licenciatura en línea en dirección técnica de fútbol en San Juan del Río
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 17 de julio de 2026.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Social del estado, Luis Nava Guerrero, anunció un programa de becas para cursar, de manera virtual, la licenciatura en dirección técnica de fútbol, con validez oficial ante la CONMEBOL y en proceso de reconocimiento ante un organismo adicional que el funcionario no precisó.

Anuncio de becas para licenciatura en l\u00ednea en direcci\u00f3n t\u00e9cnica de f\u00fatbol en San Juan del R\u00edo El gobierno de Querétaro anunció becas para la licenciatura en línea en dirección técnica de fútbol, ligadas a los goles de México en el Mundial 2026. rotativo.com.mx

El mecanismo anunciado otorgará 100 becas por cada gol anotado por la Selección Mexicana durante el Mundial 2026; Nava Guerrero no precisó la cifra total de becas resultante de ese cálculo pero sumarán más de mil.

Anuncio de becas para licenciatura en l\u00ednea en direcci\u00f3n t\u00e9cnica de f\u00fatbol en San Juan del R\u00edo El gobierno de Querétaro anunció becas para la licenciatura en línea en dirección técnica de fútbol, ligadas a los goles de México en el Mundial 2026. rotativo.com.mx

La colegiatura de la licenciatura completa, dijo, ronda normalmente los 60 mil pesos. Las clases iniciarían el 11 de agosto.

El funcionario indicó que la próxima semana su equipo sostendrá una reunión con líderes de las ligas de fútbol llanero de San Juan del Río para entregar la información completa de registro y organizar una rueda de prensa conjunta para detallar los requisitos.

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