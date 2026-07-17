Tania Ruiz Castro asegura que no está afiliada a ningún partido político

Al ser consultada sobre su trabajo conjunto con el partido en San Juan del Río, funcionaria evitó detallar mecanismos y remarcó su falta de militancia.

Tania Ruiz Castro, titular de la Oficina de Proyectos Regionales del Gobierno de Querétaro, durante una entrevista en la que afirmó que no milita en ningún partido político y que su prioridad es su trabajo en San Juan del Río.

Tania Ruiz Castro aseguró que no pertenece al PAN ni a ningún partido político y afirmó que su prioridad es dar resultados en la Oficina de Proyectos Regionales del Gobierno de Querétaro, antes de pensar en una posible candidatura futura.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 17 de julio de 2026.- Al ser consultada sobre el mecanismo o proyecto que trabaja de manera conjunta con el partido en el poder en San Juan del Río, Tania Ruiz Castro, titular de la Oficina de Proyectos Regionales del Gobierno del Estado, no describió ningún esquema de colaboración partidista: en entrevista con Rotativo, aclaró que no está afiliada al Partido Acción Nacional (PAN) ni a ningún otro instituto político, y que dejó de militar de forma activa hace más de once años.

La funcionaria dijo sentirse conforme con colaborar en el gobierno del gobernador Mauricio Kuri González, al que calificó como un buen gobierno, y recordó que también colaboró con gusto en el gobierno municipal de Querétaro encabezado por Felipe Fernando Macías Olvera, donde se desempeñó como directora del Sistema Municipal DIF hasta finales de 2025.

Insistió, sin embargo, en que su papel hoy se limita a trabajar y dar resultados en el encargo que tiene, y que no podría hablar de un tema partidista porque no forma parte de un partido político.

Sobre sus aspiraciones a futuro, Ruiz Castro fue igualmente cautelosa. Dijo que su prioridad actual es dar resultados en la responsabilidad que tiene hoy en el municipio y el estado, y que hablar de aspiraciones a futuro depende de que se den varias condiciones que, consideró, todavía no se han presentado.

Reconoció, al ser insistida sobre el tema, que la posibilidad de buscar un cargo de elección popular sí ha cruzado por su mente, aunque remarcó que los tiempos aún no son los indicados y que serán los resultados de su gestión actual los que, en su caso, podrían abrirle esa oportunidad.

Cerró el tema agradeciendo la entrevista y refrendando su compromiso de seguir trabajando por San Juan del Río y por Querétaro.

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