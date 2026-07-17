San Juan del Río, 17 de julio de 2026.- Al ser consultada sobre el mecanismo o proyecto que trabaja de manera conjunta con el partido en el poder en San Juan del Río, Tania Ruiz Castro, titular de la Oficina de Proyectos Regionales del Gobierno del Estado, no describió ningún esquema de colaboración partidista: en entrevista con Rotativo, aclaró que no está afiliada al Partido Acción Nacional (PAN) ni a ningún otro instituto político, y que dejó de militar de forma activa hace más de once años.
La funcionaria dijo sentirse conforme con colaborar en el gobierno del gobernador Mauricio Kuri González, al que calificó como un buen gobierno, y recordó que también colaboró con gusto en el gobierno municipal de Querétaro encabezado por Felipe Fernando Macías Olvera, donde se desempeñó como directora del Sistema Municipal DIF hasta finales de 2025.
Insistió, sin embargo, en que su papel hoy se limita a trabajar y dar resultados en el encargo que tiene, y que no podría hablar de un tema partidista porque no forma parte de un partido político.
Sobre sus aspiraciones a futuro, Ruiz Castro fue igualmente cautelosa. Dijo que su prioridad actual es dar resultados en la responsabilidad que tiene hoy en el municipio y el estado, y que hablar de aspiraciones a futuro depende de que se den varias condiciones que, consideró, todavía no se han presentado.
Reconoció, al ser insistida sobre el tema, que la posibilidad de buscar un cargo de elección popular sí ha cruzado por su mente, aunque remarcó que los tiempos aún no son los indicados y que serán los resultados de su gestión actual los que, en su caso, podrían abrirle esa oportunidad.
Cerró el tema agradeciendo la entrevista y refrendando su compromiso de seguir trabajando por San Juan del Río y por Querétaro.