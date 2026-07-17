Gobierno de Querétaro busca que ejidos donen tierra en San Juan del Río

Gobierno estatal impulsa donación de tierra ejidal para obra pública en San Juan del Río.

Funcionaria del Gobierno de Querétaro explica el proceso para que ejidos donen terrenos al municipio y se puedan realizar obras públicas en comunidades de San Juan del Río.

El Gobierno de Querétaro impulsa la donación de terrenos ejidales al municipio para destrabar inversiones en calles y obras públicas en comunidades de San Juan del Río y la región.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 17 de julio de 2026.- El Gobierno del Estado de Querétaro trabaja para convencer a los núcleos ejidales de San Juan del Río y de otros municipios de la región de donar formalmente terrenos al municipio, un paso indispensable para poder aplicar recurso público en calles y obra dentro de esas comunidades.

Así lo explicó Tania Ruiz Castro, titular de la Oficina de Proyectos Regionales adscrita a la Jefatura de Gabinete estatal, quien meses atrás ya había adelantado prioridades para 2026 en la región.

En entrevista con Rotativo de Querétaro, al cumplir un año al frente del área, Ruiz Castro explicó que el obstáculo no es de voluntad sino jurídico: mientras un predio siga siendo propiedad de un ejido, el municipio no puede invertir presupuesto público ahí.

Por eso, dijo, buena parte del trabajo de este primer año ha consistido en reuniones vecinales para explicar a la ciudadanía la necesidad de que sus núcleos ejidales inicien ese trámite de donación.

Según la funcionaria, la mayoría de las comunidades de la región enfrenta esta misma condición, y solo un número reducido de calles ha completado ya la donación formal al municipio.

Como parte del diagnóstico, su equipo recorrió los 52 ejidos del municipio para revisar las condiciones de vivienda y las necesidades de cada núcleo.

Ruiz Castro detalló que algunos ejidos carecen de acceso a un programa de apoyo para construir vivienda, mientras que en otros ya se construyeron las casas pero faltan acabados básicos, como pintura o cemento.

En materia de servicios básicos —agua y electricidad—, dijo que la mayoría de las comunidades ya cuenta con cobertura, aunque persisten dificultades en asentamientos donde la red todavía no llega.

La funcionaria dijo además haber sostenido un trabajo cercano con líderes de colonias, particularmente en la zona oriente de San Juan del Río, para escuchar necesidades prioritarias, incluidas las de colonias irregulares.

Como parte de esa agenda, acompañó la semana pasada al gobernador en la entrega de títulos de propiedad, y adelantó que la próxima semana continuarán las jornadas para dar certeza jurídica a personas que llevan años esperando su título.

Sobre los programas sociales, explicó que el criterio del área es dar continuidad a lo existente y no crear programas nuevos. Puso como ejemplo un programa de inversión operado con apoyo de promotoras comunitarias, en el que una persona que ya recibió un beneficio en el año no puede volver a recibir el mismo apoyo en ese periodo, regla que —dijo— ha permitido evitar la duplicidad de apoyos hacia las mismas personas.

Añadió que su función es mantener cercanía con los secretarios del gabinete estatal para construir un diagnóstico completo de las localidades, que incluya también educación y salud, no solo apoyos económicos.

Ruiz Castro insistió en que el objetivo del área es atender de forma integral a cada comunidad dentro del presupuesto real disponible, y no responder a solicitudes calle por calle, lo que consideró un número inalcanzable para el presupuesto municipal o estatal actual.

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