Gobierno estatal impulsa donación de tierra ejidal para obra pública en San Juan del Río.

San Juan del Río, 17 de julio de 2026.- El Gobierno del Estado de Querétaro trabaja para convencer a los núcleos ejidales de San Juan del Río y de otros municipios de la región de donar formalmente terrenos al municipio, un paso indispensable para poder aplicar recurso público en calles y obra dentro de esas comunidades.

Así lo explicó Tania Ruiz Castro, titular de la Oficina de Proyectos Regionales adscrita a la Jefatura de Gabinete estatal, quien meses atrás ya había adelantado prioridades para 2026 en la región.

En entrevista con Rotativo de Querétaro, al cumplir un año al frente del área, Ruiz Castro explicó que el obstáculo no es de voluntad sino jurídico: mientras un predio siga siendo propiedad de un ejido, el municipio no puede invertir presupuesto público ahí.

Por eso, dijo, buena parte del trabajo de este primer año ha consistido en reuniones vecinales para explicar a la ciudadanía la necesidad de que sus núcleos ejidales inicien ese trámite de donación.

Según la funcionaria, la mayoría de las comunidades de la región enfrenta esta misma condición, y solo un número reducido de calles ha completado ya la donación formal al municipio.

Como parte del diagnóstico, su equipo recorrió los 52 ejidos del municipio para revisar las condiciones de vivienda y las necesidades de cada núcleo.

Ruiz Castro detalló que algunos ejidos carecen de acceso a un programa de apoyo para construir vivienda, mientras que en otros ya se construyeron las casas pero faltan acabados básicos, como pintura o cemento.

En materia de servicios básicos —agua y electricidad—, dijo que la mayoría de las comunidades ya cuenta con cobertura, aunque persisten dificultades en asentamientos donde la red todavía no llega.

La funcionaria dijo además haber sostenido un trabajo cercano con líderes de colonias, particularmente en la zona oriente de San Juan del Río, para escuchar necesidades prioritarias, incluidas las de colonias irregulares.

Como parte de esa agenda, acompañó la semana pasada al gobernador en la entrega de títulos de propiedad, y adelantó que la próxima semana continuarán las jornadas para dar certeza jurídica a personas que llevan años esperando su título.

Sobre los programas sociales, explicó que el criterio del área es dar continuidad a lo existente y no crear programas nuevos. Puso como ejemplo un programa de inversión operado con apoyo de promotoras comunitarias, en el que una persona que ya recibió un beneficio en el año no puede volver a recibir el mismo apoyo en ese periodo, regla que —dijo— ha permitido evitar la duplicidad de apoyos hacia las mismas personas.

Añadió que su función es mantener cercanía con los secretarios del gabinete estatal para construir un diagnóstico completo de las localidades, que incluya también educación y salud, no solo apoyos económicos.

Ruiz Castro insistió en que el objetivo del área es atender de forma integral a cada comunidad dentro del presupuesto real disponible, y no responder a solicitudes calle por calle, lo que consideró un número inalcanzable para el presupuesto municipal o estatal actual.