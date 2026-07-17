Tapachula, Chiapas, 17 de julio de 2026.- Un sismo de magnitud 7.4 sacudió la costa de Chiapas la mañana de este viernes y acumuló al menos 91 réplicas hasta las 13:00 horas, la más fuerte de magnitud 6.5. Protección Civil estatal reportó tres personas con lesiones menores, sin fallecimientos, así como daños limitados en infraestructura de Tapachula y Suchiate.
El Servicio Sismológico Nacional ubicó el movimiento principal a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad de 10 kilómetros. El evento ocurrió exactamente a las 08:48:38 horas del 17 de julio.
La magnitud difundida por algunas plataformas digitales fue de 7.3. Esa cifra corresponde al registro revisado del Servicio Geológico de Estados Unidos, que situó el epicentro a 48 kilómetros al suroeste de Aquiles Serdán y calculó una profundidad de 15.2 kilómetros.
La hora de las 9:19 que aparece en la captura de Google no corresponde con el horario oficial del movimiento principal informado por el SSN.
Reportan daños menores y suspenden actividades
La Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que las tres personas lesionadas ya recibían atención médica, sin proporcionar mayores datos sobre su condición.
En Tapachula y Suchiate fueron localizadas afectaciones menores en infraestructura pública, mientras brigadas estatales y municipales continuaban con la revisión de edificios, hospitales y comunidades costeras.
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ordenó suspender las actividades en las dependencias del Gobierno de Chiapas debido a la intensidad de las réplicas y pidió al sector privado considerar una medida similar.
Hasta el último balance consultado no se habían registrado decesos ni daños estructurales de gravedad.
La Comisión Federal de Electricidad reportó que las redes de transmisión y distribución, así como el sistema de generación eléctrica, permanecían sin afectaciones, aunque continuaban las revisiones en los centros de monitoreo.
Marina cancela alerta de tsunami
Tras el movimiento principal, la Secretaría de Marina activó una alerta preventiva de tsunami para el Pacífico mexicano. Posteriormente, la dependencia canceló el aviso al determinar, mediante el análisis de información y observaciones del nivel del mar, que no se habían presentado variaciones significativas frente a las costas mexicanas.
El sismo también fue percibido en Guatemala y El Salvador, donde se realizaron evacuaciones preventivas de edificios. Los balances iniciales de ambos países tampoco registraban afectaciones de consideración.
Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica debido a la continuidad de las réplicas. Esta versión se cierra con el reporte disponible hasta las 13:00 horas del 17 de julio de 2026.