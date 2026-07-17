Sismo de 7.4 sacude Chiapas; suma 91 réplicas y tres lesionados

La réplica más fuerte alcanzó magnitud 6.5; Protección Civil reportó daños menores en Tapachula y Suchiate.

Captura de Google que muestra un terremoto de magnitud 7.3 cerca de Tapachula, Chiapas, y una relación de movimientos sísmicos posteriores.

El Servicio Sismológico Nacional estableció el movimiento principal en magnitud 7.4 y lo ubicó a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Tapachula, Chiapas, 17 de julio de 2026.- Un sismo de magnitud 7.4 sacudió la costa de Chiapas la mañana de este viernes y acumuló al menos 91 réplicas hasta las 13:00 horas, la más fuerte de magnitud 6.5. Protección Civil estatal reportó tres personas con lesiones menores, sin fallecimientos, así como daños limitados en infraestructura de Tapachula y Suchiate.

El Servicio Sismológico Nacional ubicó el movimiento principal a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad de 10 kilómetros. El evento ocurrió exactamente a las 08:48:38 horas del 17 de julio.

La magnitud difundida por algunas plataformas digitales fue de 7.3. Esa cifra corresponde al registro revisado del Servicio Geológico de Estados Unidos, que situó el epicentro a 48 kilómetros al suroeste de Aquiles Serdán y calculó una profundidad de 15.2 kilómetros.

La hora de las 9:19 que aparece en la captura de Google no corresponde con el horario oficial del movimiento principal informado por el SSN.

Reportan daños menores y suspenden actividades

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que las tres personas lesionadas ya recibían atención médica, sin proporcionar mayores datos sobre su condición.

En Tapachula y Suchiate fueron localizadas afectaciones menores en infraestructura pública, mientras brigadas estatales y municipales continuaban con la revisión de edificios, hospitales y comunidades costeras.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ordenó suspender las actividades en las dependencias del Gobierno de Chiapas debido a la intensidad de las réplicas y pidió al sector privado considerar una medida similar.

Hasta el último balance consultado no se habían registrado decesos ni daños estructurales de gravedad.

La Comisión Federal de Electricidad reportó que las redes de transmisión y distribución, así como el sistema de generación eléctrica, permanecían sin afectaciones, aunque continuaban las revisiones en los centros de monitoreo.

Marina cancela alerta de tsunami

Tras el movimiento principal, la Secretaría de Marina activó una alerta preventiva de tsunami para el Pacífico mexicano. Posteriormente, la dependencia canceló el aviso al determinar, mediante el análisis de información y observaciones del nivel del mar, que no se habían presentado variaciones significativas frente a las costas mexicanas.

El sismo también fue percibido en Guatemala y El Salvador, donde se realizaron evacuaciones preventivas de edificios. Los balances iniciales de ambos países tampoco registraban afectaciones de consideración.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica debido a la continuidad de las réplicas. Esta versión se cierra con el reporte disponible hasta las 13:00 horas del 17 de julio de 2026.

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