Luis Nava anuncia programa piloto de visas para reencuentro de familias migrantes

El gobierno estatal busca ayudar a personas adultas mayores a tramitar visa para visitar a hijos que migraron a Estados Unidos y con quienes no han podido reencontrarse.

Anuncio de programa piloto de visas para adultos mayores en San Juan del Río, Querétaro

El gobierno de Querétaro anunció un programa piloto para ayudar a adultos mayores a tramitar visa y reencontrarse con hijos migrantes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 17 de julio de 2026.- El Gobierno de Querétaro, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, que encabeza Luis Nava Guerrero, anunció un programa piloto para apoyar a personas adultas mayores en el trámite de visa estadounidense, con el fin de que viajen a reunirse con hijos que migraron a Estados Unidos y con quienes, en muchos casos, no han podido reencontrarse en años. La meta inicial es atender a 100 familias.

Luis Nava Guerrero, indicó que el programa aún está en fase de diseño: faltan por definirse las reglas de operación, que se elaborarán con participación de alcaldes y organizaciones de la sociedad civil que trabajan con población migrante.

El objetivo declarado es que el costo del trámite para las familias beneficiarias sea mínimo. El funcionario no precisó fecha de arranque más allá de señalar que el proceso administrativo comenzaría de inmediato, por lo que todavía no se define un presupuesto asignado.

De acuerdo con lo señalado, el esquema ya opera en Guanajuato, Aguascalientes, Estado de México y Zacatecas. La población objetivo incluye tanto a familias de personas migrantes que ya cuentan con estatus regularizado en Estados Unidos como, eventualmente, a quienes participan en las caravanas de retorno que cada diciembre llegan a Querétaro.

El trámite de la visa depende en última instancia de las autoridades de Estados Unidos; el programa estatal facilita el proceso de solicitud, no garantiza su resolución.

Querétaro cuenta ya con una instancia dedicada a la atención a migrantes, aunque no se precisó si el nuevo programa piloto operará a través de esa instancia o de un esquema separado.

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