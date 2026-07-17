San Juan del Río, 17 de julio de 2026.- El Gobierno de Querétaro, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, que encabeza Luis Nava Guerrero, anunció un programa piloto para apoyar a personas adultas mayores en el trámite de visa estadounidense, con el fin de que viajen a reunirse con hijos que migraron a Estados Unidos y con quienes, en muchos casos, no han podido reencontrarse en años. La meta inicial es atender a 100 familias.
Luis Nava Guerrero, indicó que el programa aún está en fase de diseño: faltan por definirse las reglas de operación, que se elaborarán con participación de alcaldes y organizaciones de la sociedad civil que trabajan con población migrante.
El objetivo declarado es que el costo del trámite para las familias beneficiarias sea mínimo. El funcionario no precisó fecha de arranque más allá de señalar que el proceso administrativo comenzaría de inmediato, por lo que todavía no se define un presupuesto asignado.
De acuerdo con lo señalado, el esquema ya opera en Guanajuato, Aguascalientes, Estado de México y Zacatecas. La población objetivo incluye tanto a familias de personas migrantes que ya cuentan con estatus regularizado en Estados Unidos como, eventualmente, a quienes participan en las caravanas de retorno que cada diciembre llegan a Querétaro.
El trámite de la visa depende en última instancia de las autoridades de Estados Unidos; el programa estatal facilita el proceso de solicitud, no garantiza su resolución.
Querétaro cuenta ya con una instancia dedicada a la atención a migrantes, aunque no se precisó si el nuevo programa piloto operará a través de esa instancia o de un esquema separado.