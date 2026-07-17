Querétaro, 17 de julio de 2026.- Una iniciativa para reformar la Ley de Turismo del estado busca declarar al turismo comunitario como actividad de interés público en Querétaro, con beneficios que se extenderían a comunidades rurales, semiurbanas y barrios tradicionales con vocación turística.
La propuesta fue presentada por la diputada Adriana Meza, presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, en conjunto con la Secretaría de Turismo del estado (SECTUR). El objetivo es armonizar la legislación local con el Decreto federal emitido el 23 de marzo de 2026, que declaró al turismo comunitario como actividad de interés público a nivel nacional.
De acuerdo con sus impulsores, la reforma busca colocar a los habitantes locales en el centro del diseño y la administración de la oferta turística, para que la derrama económica beneficie directamente a las familias y no a intermediarios.
A diferencia de otras entidades que limitan este modelo al ámbito rural, la propuesta queretana incorpora el concepto de "comunidades locales con vocación turística", lo que ampliaría los apoyos a zonas semiurbanas, barrios tradicionales y cooperativas artesanales con arraigo biocultural.
La iniciativa contempla impacto en tres ejes: económico, mediante redes de prestadores y convenios preferenciales para micro y pequeñas empresas locales; ambiental, al convertir a las comunidades en guardianas de su entorno a través de alternativas sustentables; y sociocultural, con medidas orientadas a salvaguardar la gastronomía, las tradiciones y las lenguas originarias.
"El turismo comunitario es una vía digna para combatir la desigualdad y generar arraigo, especialmente para jóvenes y mujeres. Desde el Congreso, hacemos equipo con la SECTUR para dotar al estado de un marco legal que proteja el patrimonio y la identidad de nuestra gente", afirmó Meza.
No es la primera vez que Meza impulsa una reforma para el sector desde la comisión que preside: en 2025 planteó ante la misma Legislatura la iniciativa de Deporte Turístico.