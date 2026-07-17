Presentan iniciativa para reconocer al turismo comunitario en Querétaro

La propuesta, trabajada entre la SECTUR y la Comisión de Turismo del Congreso, armoniza la ley estatal con el decreto federal del 23 de marzo.

La diputada Adriana Meza sostiene un documento junto a tres hombres, dos con chaleco de la Secretaría de Turismo de Querétaro, en un pasillo institucional

La diputada Adriana Meza, presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, presentó la iniciativa de reforma en materia de turismo comunitario, acompañada por representantes de la Secretaría de Turismo de Querétaro (SECTUR).

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 17 de julio de 2026.- Una iniciativa para reformar la Ley de Turismo del estado busca declarar al turismo comunitario como actividad de interés público en Querétaro, con beneficios que se extenderían a comunidades rurales, semiurbanas y barrios tradicionales con vocación turística.

La propuesta fue presentada por la diputada Adriana Meza, presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, en conjunto con la Secretaría de Turismo del estado (SECTUR). El objetivo es armonizar la legislación local con el Decreto federal emitido el 23 de marzo de 2026, que declaró al turismo comunitario como actividad de interés público a nivel nacional.

De acuerdo con sus impulsores, la reforma busca colocar a los habitantes locales en el centro del diseño y la administración de la oferta turística, para que la derrama económica beneficie directamente a las familias y no a intermediarios.

A diferencia de otras entidades que limitan este modelo al ámbito rural, la propuesta queretana incorpora el concepto de "comunidades locales con vocación turística", lo que ampliaría los apoyos a zonas semiurbanas, barrios tradicionales y cooperativas artesanales con arraigo biocultural.

La iniciativa contempla impacto en tres ejes: económico, mediante redes de prestadores y convenios preferenciales para micro y pequeñas empresas locales; ambiental, al convertir a las comunidades en guardianas de su entorno a través de alternativas sustentables; y sociocultural, con medidas orientadas a salvaguardar la gastronomía, las tradiciones y las lenguas originarias.

"El turismo comunitario es una vía digna para combatir la desigualdad y generar arraigo, especialmente para jóvenes y mujeres. Desde el Congreso, hacemos equipo con la SECTUR para dotar al estado de un marco legal que proteja el patrimonio y la identidad de nuestra gente", afirmó Meza.

No es la primera vez que Meza impulsa una reforma para el sector desde la comisión que preside: en 2025 planteó ante la misma Legislatura la iniciativa de Deporte Turístico.

legislatura leyes turismo

Reciente

Un camión de transporte de personal chocó contra un poste de electricidad en la carretera estatal 200 de El Marqués.
El Marqués

Camión de personal impacta poste eléctrico en carretera 200 de El Marqués

La unidad viajaba vacía y no dejó lesionados, pero personal de la CFE intervino para evitar un riesgo eléctrico mayor.

Promotoras comunitarias de San Juan del Río capacitadas en protocolos de alertas tempranas
San Juan del Río

SEDESOQ capacita a promotoras de San Juan del Río en alertas tempranas

Las delegadas comunitarias que ayudan a identificar familias para programas sociales también se capacitan para reaccionar ante inundaciones e incendios.

Anuncio de programa piloto de visas para adultos mayores en San Juan del Río, Querétaro
San Juan del Río

Luis Nava anuncia programa piloto de visas para reencuentro de familias migrantes

El gobierno estatal busca ayudar a personas adultas mayores a tramitar visa para visitar a hijos que migraron a Estados Unidos y con quienes no han podido reencontrarse.

Tania Ruiz Castro, titular de la Oficina de Proyectos Regionales del Gobierno de Querétaro, durante una entrevista en la que afirmó que no milita en ningún partido político y que su prioridad es su trabajo en San Juan del Río.
San Juan del Río

Tania Ruiz Castro asegura que no está afiliada a ningún partido político

Al ser consultada sobre su trabajo conjunto con el partido en San Juan del Río, funcionaria evitó detallar mecanismos y remarcó su falta de militancia.