SEDESOQ capacita a promotoras de San Juan del Río en alertas tempranas

Las delegadas comunitarias que ayudan a identificar familias para programas sociales también se capacitan para reaccionar ante inundaciones e incendios.

Promotoras comunitarias de San Juan del Río capacitadas en protocolos de alertas tempranas

Promotoras comunitarias de San Juan del Río recibieron capacitación en alertas tempranas ante inundaciones e incendios.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 17 de julio de 2026.- Una parte de las promotoras comunitarias que colaboran con la Secretaría de Desarrollo Social del estado (SEDESOQ) en San Juan del Río y la región ya recibió capacitación en protocolos de alertas tempranas para responder a contingencias como inundaciones e incendios, informó el titular de la dependencia, Luis Nava Guerrero.

El resto del grupo será capacitado en una fecha que el funcionario ubicó hacia el 25 de julio, sin precisar lugar ni la institución encargada de impartirla.

Las promotoras son personas voluntarias —delegadas y líderes comunitarias que no reciben pago— que en su función ordinaria ayudan a identificar familias con necesidades para los programas sociales del estado.

Nava Guerrero explicó que el objetivo de la capacitación es que sepan cómo reaccionar, a quién acudir y cómo ayudar a salvaguardar vidas ante fenómenos meteorológicos, antes de sumarse a la restitución de las condiciones de vida de las familias afectadas.

Durante el mismo evento, la dependencia informó que gestiona boletos para la Feria y el Palenque de la región para las promotoras, como parte de los reconocimientos a su trabajo comunitario.

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