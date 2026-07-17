San Juan del Río, 17 de julio de 2026.- Una parte de las promotoras comunitarias que colaboran con la Secretaría de Desarrollo Social del estado (SEDESOQ) en San Juan del Río y la región ya recibió capacitación en protocolos de alertas tempranas para responder a contingencias como inundaciones e incendios, informó el titular de la dependencia, Luis Nava Guerrero.
El resto del grupo será capacitado en una fecha que el funcionario ubicó hacia el 25 de julio, sin precisar lugar ni la institución encargada de impartirla.
Las promotoras son personas voluntarias —delegadas y líderes comunitarias que no reciben pago— que en su función ordinaria ayudan a identificar familias con necesidades para los programas sociales del estado.
Nava Guerrero explicó que el objetivo de la capacitación es que sepan cómo reaccionar, a quién acudir y cómo ayudar a salvaguardar vidas ante fenómenos meteorológicos, antes de sumarse a la restitución de las condiciones de vida de las familias afectadas.
Durante el mismo evento, la dependencia informó que gestiona boletos para la Feria y el Palenque de la región para las promotoras, como parte de los reconocimientos a su trabajo comunitario.