El Marqués, Querétaro, 17 de julio de 2026.- Dos accidentes viales ocurridos con 100 metros de distancia entre sí sobre la autopista federal 57, a la altura del Monumento a Conín y con dirección hacia Querétaro, generaron este viernes una carga vial considerable, informó Protección Civil de El Marqués.
Un automóvil Chevrolet resultó con daños en la parte trasera tras el choque registrado sobre la autopista federal 57, cerca del Monumento a Conín. Facebook/Protección Civil El Marqués.
En el primer siniestro resultaron involucrados dos vehículos particulares; personal de auxilio valora en el lugar el estado de salud de una mujer. El segundo percance ocurrió entre un tractocamión y un automóvil.
automóvil Renault quedó con la parte frontal destrozada tras chocar contra un tractocamión sobre la autopista federal 57, cerca del Monumento a Conín. Facebook/Protección Civil El Marqués.
La corporación recomendó a los automovilistas tomar rutas alternas mientras se atiende la zona y se restablece la circulación.