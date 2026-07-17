Doble accidente en la México-Querétaro cerca del Conín deja mujer lesionada

Un choque entre dos autos y otro entre tráiler y vehículo ocurrieron con 100 metros de diferencia; se valora a una mujer.

Vehículo volcado sobre la autopista 57; personal de auxilio atiende a una persona en el lugar, cerca del Monumento a Conín

Un automóvil quedó volcado sobre la autopista federal 57, cerca del Monumento a Conín, luego de un choque. Personal de auxilio atiende a la persona involucrada.

Facebook/Protección Civil El Marqués.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, Querétaro, 17 de julio de 2026.- Dos accidentes viales ocurridos con 100 metros de distancia entre sí sobre la autopista federal 57, a la altura del Monumento a Conín y con dirección hacia Querétaro, generaron este viernes una carga vial considerable, informó Protección Civil de El Marqués.

Sed\u00e1n Chevrolet con da\u00f1os en la parte trasera sobre la autopista 57, cerca de un tr\u00e1iler Un automóvil Chevrolet resultó con daños en la parte trasera tras el choque registrado sobre la autopista federal 57, cerca del Monumento a Conín. Facebook/Protección Civil El Marqués.

En el primer siniestro resultaron involucrados dos vehículos particulares; personal de auxilio valora en el lugar el estado de salud de una mujer. El segundo percance ocurrió entre un tractocamión y un automóvil.

Autom\u00f3vil Renault impactado contra la cabina de un tr\u00e1iler sobre la autopista 57 automóvil Renault quedó con la parte frontal destrozada tras chocar contra un tractocamión sobre la autopista federal 57, cerca del Monumento a Conín. Facebook/Protección Civil El Marqués.

La corporación recomendó a los automovilistas tomar rutas alternas mientras se atiende la zona y se restablece la circulación.

accidente seguridad sucesos movilidad

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