San Juan del Río, 17 de julio de 2026.- El precio de la carne en pie bajó de forma importante para el productor queretano y de todo México, mientras el precio al consumidor se mantuvo prácticamente sin cambios, como consecuencia del cierre de la frontera de Estados Unidos a la exportación de ganado mexicano, afirmó el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Romualdo Moreno Gutiérrez.
Washington cerró esa frontera a la exportación de ganado en pie en julio de 2025, luego de la reaparición del gusano barrenador en México tras más de 30 años de erradicación, y la restricción sigue vigente sin fecha de reapertura.
Moreno Gutiérrez estimó que un millón 700 mil cabezas que hasta el año pasado se colocaban en el mercado estadounidense se están quedando ahora en México, sin esa salida.
El dirigente ganadero señaló además que la movilización de ganado dentro del propio país se ha vuelto más difícil por los requisitos sanitarios derivados del control del gusano barrenador, lo que complica traer animales desde Chiapas y Veracruz hacia el centro del país para abastecer los rastros que surten a Querétaro.
En ese contexto, Moreno Gutiérrez cuestionó que México continúe importando carne de Brasil, país del que —dijo— no debería requerirse el producto ante la oferta nacional disponible, y puso en duda su calidad frente al mejoramiento genético que ha tenido la ganadería mexicana.
De acuerdo con el acuerdo publicado por la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la Federación, el cupo libre de arancel para carne de res proveniente de Brasil y otros países sin tratado comercial es de 70 mil toneladas para 2026.
Moreno Gutiérrez estimó que ya se han importado alrededor de 40 mil toneladas, por lo que restarían cerca de 30 mil.
El presidente de la Unión Ganadera pidió que, de cara al próximo año, la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, no renueven el acuerdo de importación mientras la frontera con Estados Unidos permanezca cerrada, para que los propios productores nacionales puedan colocar su producción en el mercado interno.
Advirtió que, de mantenerse la acumulación de ganado sin salida, llegará un punto en que será necesario almacenar carne en bodega, lo que —dijo— afectaría la calidad que históricamente ha manejado el sector.