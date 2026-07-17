Unión Ganadera pide que México frene importación de carne de Brasil

Romualdo Moreno Gutiérrez pide a la Federación no renovar el cupo de importación mientras el ganado mexicano no pueda exportarse a Estados Unidos.

Ganado bovino en un corral de engorda en Querétaro, afectado por la caída del precio tras el cierre de la frontera con Estados Unidos.

La Unión Ganadera Regional de Querétaro afirmó que el cierre de la frontera estadounidense mantiene una sobreoferta de ganado en México y reduce el precio pagado a los productores.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 17 de julio de 2026.- El precio de la carne en pie bajó de forma importante para el productor queretano y de todo México, mientras el precio al consumidor se mantuvo prácticamente sin cambios, como consecuencia del cierre de la frontera de Estados Unidos a la exportación de ganado mexicano, afirmó el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Romualdo Moreno Gutiérrez.

Washington cerró esa frontera a la exportación de ganado en pie en julio de 2025, luego de la reaparición del gusano barrenador en México tras más de 30 años de erradicación, y la restricción sigue vigente sin fecha de reapertura.

Moreno Gutiérrez estimó que un millón 700 mil cabezas que hasta el año pasado se colocaban en el mercado estadounidense se están quedando ahora en México, sin esa salida.

El dirigente ganadero señaló además que la movilización de ganado dentro del propio país se ha vuelto más difícil por los requisitos sanitarios derivados del control del gusano barrenador, lo que complica traer animales desde Chiapas y Veracruz hacia el centro del país para abastecer los rastros que surten a Querétaro.

En ese contexto, Moreno Gutiérrez cuestionó que México continúe importando carne de Brasil, país del que —dijo— no debería requerirse el producto ante la oferta nacional disponible, y puso en duda su calidad frente al mejoramiento genético que ha tenido la ganadería mexicana.

De acuerdo con el acuerdo publicado por la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la Federación, el cupo libre de arancel para carne de res proveniente de Brasil y otros países sin tratado comercial es de 70 mil toneladas para 2026.

Moreno Gutiérrez estimó que ya se han importado alrededor de 40 mil toneladas, por lo que restarían cerca de 30 mil.

El presidente de la Unión Ganadera pidió que, de cara al próximo año, la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, no renueven el acuerdo de importación mientras la frontera con Estados Unidos permanezca cerrada, para que los propios productores nacionales puedan colocar su producción en el mercado interno.

Advirtió que, de mantenerse la acumulación de ganado sin salida, llegará un punto en que será necesario almacenar carne en bodega, lo que —dijo— afectaría la calidad que históricamente ha manejado el sector.

ganaderia comercio importaciones alimentación

Reciente

Promotoras comunitarias de San Juan del Río capacitadas en protocolos de alertas tempranas
San Juan del Río

SEDESOQ capacita a promotoras de San Juan del Río en alertas tempranas

Las delegadas comunitarias que ayudan a identificar familias para programas sociales también se capacitan para reaccionar ante inundaciones e incendios.

Anuncio de programa piloto de visas para adultos mayores en San Juan del Río, Querétaro
San Juan del Río

Luis Nava anuncia programa piloto de visas para reencuentro de familias migrantes

El gobierno estatal busca ayudar a personas adultas mayores a tramitar visa para visitar a hijos que migraron a Estados Unidos y con quienes no han podido reencontrarse.

Tania Ruiz Castro, titular de la Oficina de Proyectos Regionales del Gobierno de Querétaro, durante una entrevista en la que afirmó que no milita en ningún partido político y que su prioridad es su trabajo en San Juan del Río.
San Juan del Río

Tania Ruiz Castro asegura que no está afiliada a ningún partido político

Al ser consultada sobre su trabajo conjunto con el partido en San Juan del Río, funcionaria evitó detallar mecanismos y remarcó su falta de militancia.

Anuncio de becas para licenciatura en línea en dirección técnica de fútbol en San Juan del Río
San Juan del Río

Querétaro anuncia becas en línea para dirección técnica de fútbol

El programa, aún sin cifra total confirmada, cubriría el costo de una licenciatura en línea que ronda los 60 mil pesos; las clases arrancarían el 11 de agosto.