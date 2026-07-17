Estados Unidos, 17 de julio de 2026.- La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos identificó a un proveedor mexicano de lechuga iceberg como el origen aparente del brote de ciclosporiasis que, desde el pasado 1 de mayo, ha enfermado a más de 1,600 personas en cinco estados del Medio Oeste y el sur del país, en lo que las autoridades consideran el brote más grande de este tipo registrado en la historia de la nación.

La FDA precisó que su investigación de rastreo localizó a un único proveedor común de lechuga iceberg proveniente de México que abastecía a los restaurantes de Taco Bell donde los pacientes confirmados habían comido antes de presentar síntomas. La cadena de comida rápida anunció el retiro voluntario del ingrediente de su cadena de suministro nacional y señaló que buscaría un proveedor sustituto en un plazo de 24 horas para los estados directamente afectados: Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

A nivel nacional, casi 7,000 personas podrían haber enfermado, con 1,645 casos confirmados y más de 5,100 aún bajo investigación, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Al menos 94 personas han requerido hospitalización. No se han reportado fallecimientos.

Michigan concentra la mayor parte del brote: el estado registra más de 4,300 casos confirmados y más de 100 hospitalizaciones, según las autoridades sanitarias locales. El periodo de enfermedades abarca del 13 de mayo al 13 de julio.

Un portavoz de Taco Bell señaló que "las autoridades de salud pública no han confirmado un vínculo con Taco Bell ni con ningún ingrediente, proveedor, restaurante o minorista específico", al tiempo que indicó que el retiro se realizó como medida de precaución mientras prosigue la revisión de las autoridades federales.

Investigadores identificaron a Taylor Farms —empresa con sede en Salinas, California, y operaciones en México— como el proveedor de lechuga iceberg vinculado al brote en los restaurantes Taco Bell de los estados afectados, de acuerdo con fuentes familiarizadas con la investigación. Taylor Farms no respondió a las solicitudes de comentarios. La FDA y los CDC no confirmaron públicamente el nombre de la empresa investigada.

Donald Prater, comisionado interino adjunto de la FDA para Alimentos, indicó que la agencia continúa su investigación de rastreo en múltiples productos de consumo fresco, incluyendo los lugares reportados por los pacientes antes de presentar síntomas. Las autoridades trabajan directamente con el proveedor para determinar si la lechuga potencialmente contaminada llegó a otros canales de distribución.

¿Qué es la ciclosporiasis?

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, que infecta el intestino delgado. No se transmite de persona a persona: el contagio ocurre al consumir alimentos o agua contaminados con materia fecal que contenga el parásito. Los síntomas incluyen diarrea acuosa con evacuaciones frecuentes —descritas en algunos casos como explosivas—, náuseas, calambres abdominales, fatiga, pérdida de apetito y pérdida de peso. Sin tratamiento, los síntomas pueden persistir durante semanas.

Uno de los principales factores que complica el rastreo del brote es el periodo de incubación del parásito: los síntomas pueden tardar entre siete días y dos semanas en aparecer tras la exposición, lo que dificulta que los pacientes recuerden con precisión qué alimentos consumieron antes de enfermarse.

Los CDC y las autoridades de Michigan recomendaron a los consumidores de los cinco estados afectados no consumir lechuga rallada en ningún restaurante de Taco Bell, y optaren por lechugas enteras en lugar de presentaciones ralladas o picadas en el mercado.

Antecedentes del proveedor

Taylor Farms de México ya fue vinculada a un brote de ciclosporiasis en 2013, cuando cientos de personas en múltiples estados de EU enfermaron por ensaladas suministradas a restaurantes de varias cadenas en Iowa y Nebraska. En aquella ocasión, la FDA incrementó su vigilancia sobre productos de hoja verde exportados desde México hacia el mercado estadounidense. La empresa también fue relacionada con un brote de E. coli vinculado a cebollas en 2024.

La investigación federal permanece abierta.