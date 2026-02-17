El percance ocurrió cuando la locomotora —presuntamente de carga, aunque la concesionaria no ha sido confirmada por las autoridades— circulaba por el tramo urbano que atraviesa esta cabecera municipal.

Pese a las señales sonoras que emitió la máquina al aproximarse, el peatón cruzó la vía del tren sin detenerse y fue alcanzado por el impacto. La locomotora frenó metros adelante del punto donde sucedió el incidente.

Elementos de tránsito municipal y paramédicos de servicios de emergencia arribaron a la zona para acordonar el área y prestar auxilio a la víctima.

Hasta el momento, autoridades no han proporcionado la identidad del lesionado ni detalles sobre su estado de salud.

Precauciones en cruces ferroviarios de San Juan del Río

El paso del tren por la zona urbana de San Juan del Río representa un riesgo constante para peatones y automovilistas, particularmente en los cruces a nivel que atraviesan vialidades de alto tránsito como Avenida Juárez.

Incidentes como el registrado este domingo evidencian la necesidad de extremar precauciones al transitar cerca de las vías.

Paramédicos atendieron al hombre lesionado tras ser arrollado por el tren la tarde de este domingo en la zona del Mercado Juárez. rotativo.com.mx

Entre las medidas de seguridad que la población debe observar se encuentran: respetar las señales de advertencia —tanto sonoras como visuales—, detenerse por completo cuando se escuche el silbato del tren, no intentar ganarle el paso a la locomotora y utilizar exclusivamente los cruces habilitados para peatones.

Un tren de carga puede requerir más de un kilómetro para detenerse por completo, por lo que resulta imposible frenar ante una persona o vehículo en la vía.

Otro factor de alto riesgo, frecuente en horas pico, es que conductores de vehículos quedan detenidos sobre las vías férreas a causa del tráfico vehicular en la ciudad. La congestión en cruceros cercanos a los rieles provoca que automovilistas se detengan justo sobre el paso del tren sin percatarse del peligro.

En caso de que una locomotora se aproxime, el vehículo atrapado entre el tráfico no tendría posibilidad de moverse hacia ningún lado, lo que podría derivar en un accidente de consecuencias graves.

Autoridades de tránsito han insistido en que los conductores deben asegurarse de que existe espacio suficiente del otro lado de las vías antes de cruzar. Si el tráfico está detenido, la indicación es clara: no avanzar para quedar detenido sobre las vías bajo ninguna circunstancia, incluso si la vialidad está libre.

La falta de precaución en estos puntos críticos pone en riesgo no solo a los ocupantes del vehículo, sino también a peatones y ciclistas que transitan por la zona.

Se ha planteado la necesidad de reforzar la infraestructura de seguridad en los cruces a nivel, como la instalación de plumas automáticas y señalización luminosa en los puntos más conflictivos del trayecto urbano del tren en San Juan del Río, pero sin que las autoridades hayan mostrado interés.