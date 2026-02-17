Entregan 172 artículos a familias de 20 comunidades en San Juan del Río

Gobierno municipal beneficia a 69 familias y 11 personas con productos Ecotemper y Rotoplas.

Feb 17, 2026
San Juan del Río, 17 de febrero de 2026. —Un total de 172 artículos fueron entregados a familias de 20 comunidades y 42 colonias de San Juan del Río, con el objetivo de fortalecer la economía de los hogares mediante el acceso a productos de calidad a precio accesible.

La entrega, realizada en la Nave Ganadera del Centro Expositor, se llevó a cabo en colaboración con la organización Mariana Trinitaria y benefició a 69 familias y 11 personas.

El programa de entrega de artículos a familias en este municipio forma parte de las acciones que impulsa la Secretaría de Desarrollo Social para acercar productos básicos a comunidades y colonias con mayor necesidad. En entregas anteriores, la administración municipal ha buscado ampliar la cobertura de este tipo de apoyos en diversas localidades.

Ana Eugenia Patiño Correa, secretaria de Desarrollo Social municipal, precisó que los productos entregados incluyeron 158 artículos de Ecotemper y 14 de Rotoplas. Según la funcionaria, estas acciones "fortalecen el desarrollo y la economía de las familias" del municipio.

La distribución se realizó con el respaldo del gobierno municipal que encabeza el alcalde Roberto Cabrera Valencia. Los beneficiarios de programas sociales acudieron a las instalaciones del Centro Expositor para recibir los productos de manera directa.

Con esta acción, la administración municipal busca mantener el acercamiento con habitantes de zonas urbanas y rurales de San Juan del Río, a través de esquemas de colaboración con organizaciones como Mariana Trinitaria que permiten ofrecer artículos a costos por debajo del mercado.

