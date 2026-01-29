Querétaro, 29 de enero de 2026.- Un total de 1,846 niñas y niños provenientes de otros estados se incorporaron al sistema educativo queretano durante el actual ciclo escolar.

Los estudiantes foráneos en Querétaro llegaron principalmente del Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y la Ciudad de México, y se distribuyeron en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, según informó la coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía.

El sistema de preinscripciones detectó el acceso de registros desde otras entidades federativas justo a las 0:00 horas del primer día, lo que evidenció la llegada de familias completas que cambiaron su residencia al estado.

"Este ciclo escolar se incorporaron mil 846 niñas y niños foráneos, y todos cuentan con un espacio garantizado en nuestras aulas", explicó la funcionaria durante una sesión informativa sobre el proceso de inscripciones.

Del total de menores incorporados, 1,275 ingresaron a preescolar —lo que representa el 69% del total—, principalmente con edades de 4 y 5 años. Esta cifra refleja un perfil de familias jóvenes que eligen Querétaro como nuevo hogar.

En primaria se registraron 263 estudiantes, mientras que en secundaria la cifra alcanzó los 308 alumnos. Entre el 50 y 60 por ciento de estos menores ingresó a primer grado de cada nivel educativo.

Garantizan espacios para estudiantes foráneos en Querétaro

La titular de USEBEQ aseguró que el acceso a un espacio escolar está garantizado para todos los estudiantes en los 18 municipios del estado, tanto para quienes ingresan a primero de primaria como a primero de secundaria. El sistema de preinscripción, vinculación parental, preasignación, validación y rechazo permite realizar cortes permanentes de matrícula, precisó Quintanar Mejía, lo que facilita identificar qué planteles alcanzaron su capacidad y cuáles aún disponen de lugares.

Para los casos en que la escuela asignada quede distante del domicilio —situación frecuente en municipios con alto crecimiento poblacional como San Juan del Río—, la dependencia cuenta con el programa de transporte escolar. Este esquema contribuye a la permanencia de los estudiantes y a reducir el abandono, indicó la funcionaria.

El trabajo de planeación se realiza de manera coordinada con las áreas de movilidad y con los presidentes municipales de Querétaro, considerando distancias, ubicación de planteles y necesidades específicas de cada zona. Esta planeación anticipada permite responder al crecimiento demográfico del estado y garantizar que todas las niñas y niños tengan acceso a la educación básica.



