Arranca Bachillerato Incluyente en San Juan del Río

El COBAQ es la única institución pública de educación media superior en Querétaro con planteles para estudiantes con discapacidad auditiva, visual o motriz.

Autoridades del COBAQ y del municipio de San Juan del Río encabezan la ceremonia de arranque del Bachillerato Incluyente en el plantel 10, con escolta de honor durante los honores a la bandera.
El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia y el director general del COBAQ, León Enrique Bolaño Mendoza, encabezaron el arranque del Bachillerato Incluyente en el plantel 10 de San Juan del Río.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 01 de septiembre de 2026.- El plantel 10 del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) arrancó el Bachillerato Incluyente, programa de educación media superior dirigido a estudiantes con discapacidad auditiva, visual o motriz.

El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, y el director general del COBAQ, León Enrique Bolaño Mendoza, encabezaron la ceremonia en el plantel.

El presidente municipal de San Juan del R\u00edo, Roberto Cabrera Valencia, habla en el podio durante la ceremonia de arranque del Bachillerato Incluyente en el plantel 10 del COBAQ. Cabrera Valencia calificó como histórico el arranque del programa y dijo que permitirá a los alumnos con discapacidad continuar sus estudios de bachillerato y aspirar a la universidad. rotativo.com.mx

Cabrera Valencia calificó como histórico el arranque del proyecto y agradeció a las autoridades del COBAQ por su implementación. Agregó que el esquema permitirá que alumnas y alumnos con discapacidad continúen sus estudios de educación media superior y, posteriormente, puedan ingresar a la universidad.

Rampas de concreto pintadas de amarillo con barandales instaladas en los pasillos del plantel 10 del COBAQ en San Juan del R\u00edo como parte de la infraestructura de accesibilidad. La infraestructura de accesibilidad del plantel 10 forma parte del Bachillerato Incluyente, dirigido a estudiantes con discapacidad auditiva, visual o motriz. rotativo.com.mx

“Por primera vez [tendrán] la posibilidad de tener una educación de bachillerato muy formal en San Juan del Río”, señaló Cabrera Valencia.

El arranque del programa coincidió con el inicio del semestre 2026-B en el plantel. Bolaño Mendoza señaló que el COBAQ es la única institución pública de educación media superior en la entidad con planteles que atienden a estudiantes con discapacidad auditiva, visual o motriz, y agregó que el proyecto había sido planteado previamente a Cabrera Valencia, destacando el respaldo del gobierno municipal para implementarlo en San Juan del Río.

Rampas con pasamanos met\u00e1licos instaladas en el plantel 10 del COBAQ en San Juan del R\u00edo para facilitar el desplazamiento de estudiantes con discapacidad motriz. El plantel 10 del COBAQ cuenta con rampas y pasamanos para atender a estudiantes con discapacidad motriz dentro del programa Bachillerato Incluyente. rotativo.com.mx

Al acto asistieron directivos académicos y de vinculación del COBAQ, autoridades del plantel 10, representantes del Ayuntamiento de San Juan del Río y padres de familia del plantel.

gobierno educacion infraestructura roberto cabrera

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