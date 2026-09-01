San Juan del Río, 01 de septiembre de 2026.- El plantel 10 del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) arrancó el Bachillerato Incluyente, programa de educación media superior dirigido a estudiantes con discapacidad auditiva, visual o motriz.
El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, y el director general del COBAQ, León Enrique Bolaño Mendoza, encabezaron la ceremonia en el plantel.
Cabrera Valencia calificó como histórico el arranque del programa y dijo que permitirá a los alumnos con discapacidad continuar sus estudios de bachillerato y aspirar a la universidad. rotativo.com.mx
Cabrera Valencia calificó como histórico el arranque del proyecto y agradeció a las autoridades del COBAQ por su implementación. Agregó que el esquema permitirá que alumnas y alumnos con discapacidad continúen sus estudios de educación media superior y, posteriormente, puedan ingresar a la universidad.
La infraestructura de accesibilidad del plantel 10 forma parte del Bachillerato Incluyente, dirigido a estudiantes con discapacidad auditiva, visual o motriz. rotativo.com.mx
“Por primera vez [tendrán] la posibilidad de tener una educación de bachillerato muy formal en San Juan del Río”, señaló Cabrera Valencia.
El arranque del programa coincidió con el inicio del semestre 2026-B en el plantel. Bolaño Mendoza señaló que el COBAQ es la única institución pública de educación media superior en la entidad con planteles que atienden a estudiantes con discapacidad auditiva, visual o motriz, y agregó que el proyecto había sido planteado previamente a Cabrera Valencia, destacando el respaldo del gobierno municipal para implementarlo en San Juan del Río.
El plantel 10 del COBAQ cuenta con rampas y pasamanos para atender a estudiantes con discapacidad motriz dentro del programa Bachillerato Incluyente. rotativo.com.mx
Al acto asistieron directivos académicos y de vinculación del COBAQ, autoridades del plantel 10, representantes del Ayuntamiento de San Juan del Río y padres de familia del plantel.