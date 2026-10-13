Querétaro permite acordar percances viales sin lesionados en app

La estrategia “Liberemos la vía” habilita registrar el incidente y firmar un convenio conciliatorio en la App Ciudad QRO si las partes están de acuerdo.

Mujer consulta su teléfono junto a dos vehículos con daños leves tras un percance vial

La estrategia “Liberemos la vía” permite registrar percances sin lesionados y firmar el convenio desde la App Ciudad QRO.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 13, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de octubre de 2026.- El Municipio de Querétaro puso en marcha la estrategia “Liberemos la vía: Hagamos un acuerdo digital”, que permite a las personas involucradas en percances viales menores, sin lesionados, registrar lo ocurrido y firmar un convenio conciliatorio desde la App Ciudad QRO, sin esperar a una autoridad cuando las condiciones lo permitan.

La Secretaría de Gobierno, que encabeza Michel Torres Olguín, impulsa la herramienta para los incidentes de tránsito que comúnmente se conocen como “laminazos”.

Su aplicación depende de dos condiciones: que ninguna persona requiera traslado médico y que las partes estén de acuerdo. Cumplidas ambas, el acuerdo fija plazos para su cumplimiento y permite mover los vehículos para liberar la vialidad conforme al procedimiento correspondiente.

El director de Justicia Cívica, César Zavala Díaz, explicó que la estrategia forma parte de las acciones para facilitar el acceso a la justicia, agilizar la atención de los conflictos cotidianos y mejorar la movilidad mediante la tecnología. “Desde la Secretaría de Gobierno trabajamos para que la atención de los hechos cotidianos sea más cercana, ágil y eficiente”, afirmó.

Zavala Díaz añadió que la herramienta busca facilitar acuerdos entre las personas y contribuir a que las vialidades permanezcan libres y seguras.

Con ello, el Municipio pretende resolver con mayor rapidez los incidentes menores y reducir las afectaciones a la circulación que provocan los vehículos que permanecen en la vía mientras las partes buscan una solución.

El acuerdo queda registrado en el Sistema de Justicia Cívica (SIJA) para su seguimiento. El artículo 122 del reglamento prevé que, en los casos contemplados, las partes puedan firmar convenios conciliatorios sin intervención de la autoridad, mediante instrumentos físicos o digitales proporcionados por el Gobierno Municipal.

Si una de las partes incumple, la otra puede acudir a la Procuraduría Social, adscrita a Justicia Cívica. Esa instancia tiene acceso al convenio registrado para iniciar el procedimiento, que incluye la queja y la audiencia.

La estrategia se desarrolla mediante la colaboración entre el CQ-CIAS y la Secretaría de Innovación Tecnológica, a través de BLOQUE, para generar e intercambiar herramientas tecnológicas.

movilidad gobierno seguridad transito

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