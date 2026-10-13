Querétaro, 13 de octubre de 2026.- El Municipio de Querétaro puso en marcha la estrategia “Liberemos la vía: Hagamos un acuerdo digital”, que permite a las personas involucradas en percances viales menores, sin lesionados, registrar lo ocurrido y firmar un convenio conciliatorio desde la App Ciudad QRO, sin esperar a una autoridad cuando las condiciones lo permitan.
La Secretaría de Gobierno, que encabeza Michel Torres Olguín, impulsa la herramienta para los incidentes de tránsito que comúnmente se conocen como “laminazos”.
Su aplicación depende de dos condiciones: que ninguna persona requiera traslado médico y que las partes estén de acuerdo. Cumplidas ambas, el acuerdo fija plazos para su cumplimiento y permite mover los vehículos para liberar la vialidad conforme al procedimiento correspondiente.
El director de Justicia Cívica, César Zavala Díaz, explicó que la estrategia forma parte de las acciones para facilitar el acceso a la justicia, agilizar la atención de los conflictos cotidianos y mejorar la movilidad mediante la tecnología. “Desde la Secretaría de Gobierno trabajamos para que la atención de los hechos cotidianos sea más cercana, ágil y eficiente”, afirmó.
Zavala Díaz añadió que la herramienta busca facilitar acuerdos entre las personas y contribuir a que las vialidades permanezcan libres y seguras.
Con ello, el Municipio pretende resolver con mayor rapidez los incidentes menores y reducir las afectaciones a la circulación que provocan los vehículos que permanecen en la vía mientras las partes buscan una solución.
El acuerdo queda registrado en el Sistema de Justicia Cívica (SIJA) para su seguimiento. El artículo 122 del reglamento prevé que, en los casos contemplados, las partes puedan firmar convenios conciliatorios sin intervención de la autoridad, mediante instrumentos físicos o digitales proporcionados por el Gobierno Municipal.
Si una de las partes incumple, la otra puede acudir a la Procuraduría Social, adscrita a Justicia Cívica. Esa instancia tiene acceso al convenio registrado para iniciar el procedimiento, que incluye la queja y la audiencia.
La estrategia se desarrolla mediante la colaboración entre el CQ-CIAS y la Secretaría de Innovación Tecnológica, a través de BLOQUE, para generar e intercambiar herramientas tecnológicas.