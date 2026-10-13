Querétaro, 13 de octubre de 2026.- Se detectó la presencia de una plaga de langosta en la zona de la Sierra, particularmente en áreas de Landa de Matamoros, además de un registro menor en Huimilpan, informó el presidente de la Unión Ganadera Regional (UGR) de Querétaro, Romualdo Moreno.

Explicó que el insecto habría ingresado desde San Luis Potosí y que su llegada comenzó a generar preocupación entre los productores, por su capacidad para consumir pastizales, maíz y hojas de diferentes especies vegetales.

“Ya llegó por San Luis Potosí y nos está empezando a atacar allá por la zona de Landa. En Huimilpan también había una parte, pero muy poca todavía”, abundó el dirigente ganadero.

En Landa de Matamoros, entonces, ya se resienten los primeros ataques; en Huimilpan la presencia es, por ahora, menor.

Moreno señaló que todavía no se tiene una medición de las superficies afectadas ni del número de productores que podrían resultar perjudicados, de modo que el alcance real de la plaga aún no puede dimensionarse.

La UGR se mantendrá atenta a la evolución de la langosta y a las acciones que determinen las autoridades agropecuarias para contenerla.

El objetivo, indicó, es evitar mayores daños a la vegetación que sirve de alimento al ganado.