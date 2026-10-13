Querétaro, 13 de octubre de 2026.- Romualdo Moreno, presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGR), confirmó que buscará reunirse con Martín Arango, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), para plantearle su aspiración de contender por una diputación federal en el próximo proceso electoral.

Moreno explicó que su intención es obtener una candidatura federal. Dejó abierta la posibilidad de participar por una diputación local si esa primera opción no se concreta.

Señaló que su interés está ligado a la necesidad de llevar las demandas del sector agropecuario a los espacios donde se toman las decisiones legislativas.

“Habrá que platicar con Martín Arango y ver todas las posibilidades. Yo creo que en cualquier lugar cabe; el tema es representar a nuestro sector”, refirió.

El presidente de la UGR indicó que actualmente es militante del PAN y recordó que hace aproximadamente cuatro meses envió su registro.

Consideró que los partidos pueden abrir espacios a perfiles provenientes de la sociedad civil, por lo que buscará conocer qué posibilidades existen para contender por el quinto distrito federal o, en su caso, por una diputación local en El Marqués.