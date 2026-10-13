Querétaro, 13 de octubre de 2026.- Ciudadanos sin militancia en el Partido Acción Nacional (PAN) encabezarán estructuras políticas municipales y distritales en Querétaro rumbo a las elecciones de 2027, anunció el dirigente estatal Martín Arango García, quien aseguró que la apertura partidista se traducirá en nombramientos para personas ajenas a su organización tradicional.
Durante una conferencia de prensa, Arango confirmó que los ciudadanos registrados en el proceso convocado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) fueron incluidos en las evaluaciones internas.
El dirigente sostuvo que la participación de perfiles externos no será excepcional, pues varias de las responsabilidades territoriales serán asignadas a personas sin afiliación formal.
Perfiles ciudadanos fueron evaluados
Arango explicó que Acción Nacional recibió registros de personas interesadas en participar en el proceso y que sus perfiles fueron considerados dentro de las mediciones realizadas tanto en el ámbito estatal como nacional.
Las evaluaciones también comprendieron a militantes y figuras que han participado previamente en actividades políticas del partido.
El dirigente señaló que, para la coordinación estatal, los perfiles principalmente considerados en la evaluación final fueron aquellos que obtuvieron mejores valoraciones entre los ciudadanos consultados.
Sin embargo, aseguró que las mediciones de las personas inscritas también serán dadas a conocer cuando el partido publique sus resultados.
La apertura podría llegar a las candidaturas
Los reporteros cuestionaron a Arango sobre la posibilidad de que ciudadanos sin trayectoria dentro del PAN sean postulados para cargos de elección popular, particularmente en municipios y diputaciones.
El dirigente confirmó que Acción Nacional contempla trabajar con liderazgos de la sociedad civil e incorporar personas que no necesariamente hayan desarrollado una carrera dentro de sus filas.
Esa apertura también podría incluir ciudadanos que se acercan por primera vez a la actividad partidista.
No obstante, recibir una responsabilidad de organización territorial no equivale automáticamente a obtener una candidatura, cuya definición corresponde a otro procedimiento.
Los nombramientos serán graduales
La dirigencia tiene previsto anunciar de manera paulatina a quienes asumirán las distintas responsabilidades políticas.
Arango explicó que primero deberán alcanzarse los acuerdos correspondientes con los órganos del partido y concluir el análisis de los estudios realizados.
Las encuestas cerraron el 9 de octubre y el dirigente sostendrá una reunión con el Comité Ejecutivo Nacional el 13 de octubre para avanzar en las definiciones.
Aunque confirmó que ciudadanos sin militancia ocuparán posiciones de dirección territorial, todavía no identificó a las personas que recibirán esos nombramientos ni los municipios y distritos en los que participarán.