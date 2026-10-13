Ciudadanos sin militancia dirigirán estructuras panistas en Querétaro

La apertura anunciada por Martín Arango contempla responsabilidades de dirección política para personas sin afiliación partidista.

Un hombre con camisa blanca del PAN ondea una bandera del partido junto a otros asistentes durante un evento, en la nota sobre ciudadanos sin militancia que encabezarán estructuras del PAN en Querétaro.

Ciudadanos sin militancia en el PAN encabezarán estructuras municipales y distritales en Querétaro rumbo a las elecciones de 2027; la dirigencia anunciará los nombramientos de manera gradual tras su reunión con el CEN del 13 de octubre.

PAN Querétaro
Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 13, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 13 de octubre de 2026.- Ciudadanos sin militancia en el Partido Acción Nacional (PAN) encabezarán estructuras políticas municipales y distritales en Querétaro rumbo a las elecciones de 2027, anunció el dirigente estatal Martín Arango García, quien aseguró que la apertura partidista se traducirá en nombramientos para personas ajenas a su organización tradicional.

Durante una conferencia de prensa, Arango confirmó que los ciudadanos registrados en el proceso convocado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) fueron incluidos en las evaluaciones internas.

El dirigente sostuvo que la participación de perfiles externos no será excepcional, pues varias de las responsabilidades territoriales serán asignadas a personas sin afiliación formal.

Perfiles ciudadanos fueron evaluados

Arango explicó que Acción Nacional recibió registros de personas interesadas en participar en el proceso y que sus perfiles fueron considerados dentro de las mediciones realizadas tanto en el ámbito estatal como nacional.

Las evaluaciones también comprendieron a militantes y figuras que han participado previamente en actividades políticas del partido.

El dirigente señaló que, para la coordinación estatal, los perfiles principalmente considerados en la evaluación final fueron aquellos que obtuvieron mejores valoraciones entre los ciudadanos consultados.

Sin embargo, aseguró que las mediciones de las personas inscritas también serán dadas a conocer cuando el partido publique sus resultados.

La apertura podría llegar a las candidaturas

Los reporteros cuestionaron a Arango sobre la posibilidad de que ciudadanos sin trayectoria dentro del PAN sean postulados para cargos de elección popular, particularmente en municipios y diputaciones.

El dirigente confirmó que Acción Nacional contempla trabajar con liderazgos de la sociedad civil e incorporar personas que no necesariamente hayan desarrollado una carrera dentro de sus filas.

Esa apertura también podría incluir ciudadanos que se acercan por primera vez a la actividad partidista.

No obstante, recibir una responsabilidad de organización territorial no equivale automáticamente a obtener una candidatura, cuya definición corresponde a otro procedimiento.

Los nombramientos serán graduales

La dirigencia tiene previsto anunciar de manera paulatina a quienes asumirán las distintas responsabilidades políticas.

Arango explicó que primero deberán alcanzarse los acuerdos correspondientes con los órganos del partido y concluir el análisis de los estudios realizados.

Las encuestas cerraron el 9 de octubre y el dirigente sostendrá una reunión con el Comité Ejecutivo Nacional el 13 de octubre para avanzar en las definiciones.

Aunque confirmó que ciudadanos sin militancia ocuparán posiciones de dirección territorial, todavía no identificó a las personas que recibirán esos nombramientos ni los municipios y distritos en los que participarán.

politica pan elecciones gobierno

Reciente

Vista aérea de una montaña rusa de riel azul verdoso con un tren de pasajeros y dos personas con chalecos amarillos
Internacional

Six Flags cierra 10 montañas rusas tras muerte en Georgia, EU

La empresa no precisó fecha de reapertura; la Policía del Condado de Cobb investiga la muerte de un hombre de 42 años en Goliath.

Placa Detenido de la Fiscalía de Querétaro con un hombre de rostro difuminado y agentes de la PID, por robo de ganado
Querétaro

Detienen en Querétaro a “El Borrego”, buscado por robo de ganado

La Policía de Investigación del Delito lo localizó en la colonia Cerrito Colorado, confirmó su identidad y ejecutó la orden de aprehensión.

Protesta de trabajadores del IMSS en Querétaro: manifestantes con paraguas, bandera de México y manta negra bajo la lluvia
Editorial

Estado acompañará protesta de trabajadores del IMSS en Querétaro

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, informó que Gobernación respondió y se acercará a los manifestantes para atender su petición de diálogo.

Escena de la película en un bosque en penumbra: una joven de cabello largo y rizado mira hacia arriba
México

“La sal de mis recuerdos” guarda la memoria afro de Veracruz

Viridiana Ponce González combina docuficción y secuencias oníricas en un proyecto apoyado por el ECAMC 2025, con un equipo creativo integrado por mujeres.