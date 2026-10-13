San Juan del Río, 13 de octubre de 2026.- La extorsión a comerciantes en San Juan del Río se apoya en la estafa y el engaño, explicó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Miguel Ángel Saldívar Trejo, quien describió un caso reciente en el que los delincuentes dicen tener privados de la libertad a un empleado, la mercancía y el vehículo de un comerciante.
El esquema comienza con un pedido. "A un comerciante le solicitan cierto producto, él envía a un empleado a una ubicación donde se pierde la cobertura y ahí no llega nadie".
Describió que entonces comienzan a extorsionar al patrón: le dicen que tienen privados de la libertad a su empleado, la mercancía y el vehículo.
Luego dijo a pregunta del reportero, que el delito se consuma en algunos casos. "Hay quienes caen en la mentira o en la amenaza, sobre todo cuando depositan a una cuenta que los delincuentes les indican".
Para atender el delito de extorsión, la Dirección de Prevención del Delito prepara pláticas con estudiantes y en los sectores donde la corporación ubica la mayor incidencia, entre ellos la zona Centro y algunas comunidades.
El secretario destacó que tiene agendada una reunión con coordinadores de instituciones educativas, y ya hay fecha programada para las pláticas que uno de ellos solicitó para sus alumnos.
La corporación municipal se apoya en la Policía Estatal, que cuenta con un área especializada en delitos cibernéticos. Cuando recibe un reporte, da de inmediato las recomendaciones a su alcance y canaliza el caso con el comandante responsable, que le da seguimiento.
Como ejemplo, Saldívar Trejo citó el aviso de la delegada de una comunidad, quien informó que un integrante del comité o un habitante sufría una situación de extorsión. El caso se canalizó al área correspondiente.
El último reporte, de agosto, mantiene a la extorsión entre los delitos de alto impacto que atiende la corporación, junto con la violencia familiar y el narcomenudeo.