Extorsión a comerciantes en San Juan del Río: así engañan

Un pedido, un empleado enviado a un punto sin cobertura y una amenaza al patrón: el esquema que describió Saldívar Trejo.

El secretario de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, Miguel Ángel Saldívar Trejo, responde a reporteros.

Saldívar Trejo describió el esquema con el que extorsionan a comerciantes.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 13, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 13 de octubre de 2026.- La extorsión a comerciantes en San Juan del Río se apoya en la estafa y el engaño, explicó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Miguel Ángel Saldívar Trejo, quien describió un caso reciente en el que los delincuentes dicen tener privados de la libertad a un empleado, la mercancía y el vehículo de un comerciante.

El esquema comienza con un pedido. "A un comerciante le solicitan cierto producto, él envía a un empleado a una ubicación donde se pierde la cobertura y ahí no llega nadie".

Describió que entonces comienzan a extorsionar al patrón: le dicen que tienen privados de la libertad a su empleado, la mercancía y el vehículo.

Luego dijo a pregunta del reportero, que el delito se consuma en algunos casos. "Hay quienes caen en la mentira o en la amenaza, sobre todo cuando depositan a una cuenta que los delincuentes les indican".

Para atender el delito de extorsión, la Dirección de Prevención del Delito prepara pláticas con estudiantes y en los sectores donde la corporación ubica la mayor incidencia, entre ellos la zona Centro y algunas comunidades.

El secretario destacó que tiene agendada una reunión con coordinadores de instituciones educativas, y ya hay fecha programada para las pláticas que uno de ellos solicitó para sus alumnos.

La corporación municipal se apoya en la Policía Estatal, que cuenta con un área especializada en delitos cibernéticos. Cuando recibe un reporte, da de inmediato las recomendaciones a su alcance y canaliza el caso con el comandante responsable, que le da seguimiento.

Como ejemplo, Saldívar Trejo citó el aviso de la delegada de una comunidad, quien informó que un integrante del comité o un habitante sufría una situación de extorsión. El caso se canalizó al área correspondiente.

El último reporte, de agosto, mantiene a la extorsión entre los delitos de alto impacto que atiende la corporación, junto con la violencia familiar y el narcomenudeo.

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