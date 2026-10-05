San Juan del Río, 5 de octubre de 2026.- Las denuncias por extorsión disminuyeron 28.4% entre julio de 2025 y mayo de 2026, de acuerdo con registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que citó el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, en un encuentro con titulares de Delegaciones y Subdelegaciones Municipales.
En el mismo periodo, según esos registros, el robo de vehículos bajó 20.6%; los homicidios dolosos, 8.7%; y el robo a transeúnte, 8.2%. Cabrera Valencia expuso además la recuperación de 128 vehículos.
El encuentro correspondió al décimo tercer día de actividades por su Quinto Informe de Gobierno, con el que presenta los resultados del último año de su Administración. Dijo que se trata de “un trabajo que hemos venido haciendo juntos, algunos, incluso, durante los cinco años”.
El equipamiento incluye 15 patrullas tipo pick up, una camioneta para traslado de elementos, 10 motocicletas y 10 bicicletas. rotativo.com.mx
Para fortalecer las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se destinaron cerca de 40 millones de pesos, indicó el presidente municipal, con los que se incorporaron vehículos, equipo de protección, uniformes y herramientas tecnológicas para proteger y cuidar a las familias sanjuanenses.
El equipamiento entregado comprende 15 patrullas tipo pick up, una camioneta para el traslado de elementos, 10 motocicletas y 10 bicicletas. Se adquirieron 46 chalecos y tres escudos balísticos, además de uniformes y equipo de protección para policías motociclistas y ciclistas.
La reunión con titulares de Delegaciones y Subdelegaciones fue el décimo tercer día de actividades por el Quinto Informe de Gobierno. rotativo.com.mx
A esa inversión se sumaron 78 equipos tecnológicos: computadoras de escritorio, computadoras portátiles, una multifuncional y escáneres. Cabrera Valencia señaló que los integrantes de la Secretaría los usan también en labores de vigilancia.
Entre julio de 2025 y mayo de 2026 se realizaron 229 sesiones regionales de Coordinación para la Construcción de la Paz. El presidente municipal mencionó 20,306 participaciones en pláticas preventivas y 417 personas en convenios de mediación; los trabajos en favor de la comunidad llegaron a 75 colonias.
Entre julio de 2025 y mayo de 2026 se realizaron 229 sesiones regionales de Coordinación para la Construcción de la Paz, según Cabrera Valencia. rotativo.com.mx
Del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026, la Dirección Municipal de Protección Civil realizó 2,520 recorridos y atenciones de emergencias en el municipio, además de nueve operativos especiales por tipo de contingencia, informó.
A la reunión asistieron el jefe de Gabinete, Gabriel Figueroa Uribe; las secretarias de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores, y de Desarrollo Social, Ana Eugenia Patiño Correa; el secretario de Gobierno, Abel Espinoza Suárez; el secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Saldívar Trejo, y el secretario de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Mora Rico.