Cabrera: bajan 28.4% denuncias por extorsión en San Juan del Río

El presidente municipal informó que se destinaron cerca de 40 millones de pesos a patrullas, motocicletas, bicicletas, chalecos y equipo tecnológico para la policía.

Roberto Cabrera Valencia habla en el podio del Quinto Informe de Gobierno ante delegados en San Juan del Río

Cabrera Valencia citó registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: las denuncias por extorsión disminuyeron 28.4%.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 5 de octubre de 2026.- Las denuncias por extorsión disminuyeron 28.4% entre julio de 2025 y mayo de 2026, de acuerdo con registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que citó el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, en un encuentro con titulares de Delegaciones y Subdelegaciones Municipales.

En el mismo periodo, según esos registros, el robo de vehículos bajó 20.6%; los homicidios dolosos, 8.7%; y el robo a transeúnte, 8.2%. Cabrera Valencia expuso además la recuperación de 128 vehículos.

El encuentro correspondió al décimo tercer día de actividades por su Quinto Informe de Gobierno, con el que presenta los resultados del último año de su Administración. Dijo que se trata de “un trabajo que hemos venido haciendo juntos, algunos, incluso, durante los cinco años”.

P\u00fablico atiende al orador en el podio durante el informe de seguridad ante delegados en San Juan del R\u00edo El equipamiento incluye 15 patrullas tipo pick up, una camioneta para traslado de elementos, 10 motocicletas y 10 bicicletas. rotativo.com.mx

Para fortalecer las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se destinaron cerca de 40 millones de pesos, indicó el presidente municipal, con los que se incorporaron vehículos, equipo de protección, uniformes y herramientas tecnológicas para proteger y cuidar a las familias sanjuanenses.

El equipamiento entregado comprende 15 patrullas tipo pick up, una camioneta para el traslado de elementos, 10 motocicletas y 10 bicicletas. Se adquirieron 46 chalecos y tres escudos balísticos, además de uniformes y equipo de protección para policías motociclistas y ciclistas.

Persona de pie saluda al p\u00fablico durante el encuentro del Quinto Informe de Gobierno en San Juan del R\u00edo La reunión con titulares de Delegaciones y Subdelegaciones fue el décimo tercer día de actividades por el Quinto Informe de Gobierno. rotativo.com.mx

A esa inversión se sumaron 78 equipos tecnológicos: computadoras de escritorio, computadoras portátiles, una multifuncional y escáneres. Cabrera Valencia señaló que los integrantes de la Secretaría los usan también en labores de vigilancia.

Entre julio de 2025 y mayo de 2026 se realizaron 229 sesiones regionales de Coordinación para la Construcción de la Paz. El presidente municipal mencionó 20,306 participaciones en pláticas preventivas y 417 personas en convenios de mediación; los trabajos en favor de la comunidad llegaron a 75 colonias.

Asistentes en el auditorio durante el informe de seguridad ante delegaciones de San Juan del R\u00edo Entre julio de 2025 y mayo de 2026 se realizaron 229 sesiones regionales de Coordinación para la Construcción de la Paz, según Cabrera Valencia. rotativo.com.mx

Del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026, la Dirección Municipal de Protección Civil realizó 2,520 recorridos y atenciones de emergencias en el municipio, además de nueve operativos especiales por tipo de contingencia, informó.

A la reunión asistieron el jefe de Gabinete, Gabriel Figueroa Uribe; las secretarias de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores, y de Desarrollo Social, Ana Eugenia Patiño Correa; el secretario de Gobierno, Abel Espinoza Suárez; el secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Saldívar Trejo, y el secretario de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Mora Rico.

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