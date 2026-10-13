Robo a comercio y casa: índice elevado en San Juan del Río

El secretario Miguel Ángel Saldívar Trejo señaló que el robo hormiga predomina en los negocios y que la corporación está por perfeccionar su estrategia de contención.

Ilustración de una mano que saca un producto de un anaquel y lo guarda en el bolsillo trasero de un pantalón, en el pasillo de una tienda.

El robo hormiga en negocios ocurre en un descuido del propietario o del encargado del local.

Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 13, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 13 de octubre de 2026.- El robo a comercio y a casa habitación mantiene un índice elevado en San Juan del Río, principalmente en la zona Centro, informó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Miguel Ángel Saldívar Trejo.

Entrevistado por Rotativo de Querétaro, el funcionario dijo que entre los delitos patrimoniales, el robo hormiga es el que predomina en los negocios. Se concreta cuando el propietario o el responsable del local se descuida.

La violencia familiar sigue como el delito de mayor incidencia. En materia patrimonial, el índice también es elevado con el robo a vivienda.

Los dos delitos tienen un punto de concentración común: la zona Centro, donde el secretario ubicó los robos a comercio y a casa habitación.

A inicios de esta semana, destacó, en una reunión con los directores de las distintas áreas de la corporación, Saldívar Trejo planteó perfeccionar la estrategia para contener esta incidencia. La corporación está por definir esos ajustes con lo que se espera pueda dar resultados favorables en corto plazo.

seguridad gobierno negocios criminalidad

Reciente

Vista aérea de una montaña rusa de riel azul verdoso con un tren de pasajeros y dos personas con chalecos amarillos
Internacional

Six Flags cierra 10 montañas rusas tras muerte en Georgia, EU

La empresa no precisó fecha de reapertura; la Policía del Condado de Cobb investiga la muerte de un hombre de 42 años en Goliath.

Placa Detenido de la Fiscalía de Querétaro con un hombre de rostro difuminado y agentes de la PID, por robo de ganado
Querétaro

Detienen en Querétaro a “El Borrego”, buscado por robo de ganado

La Policía de Investigación del Delito lo localizó en la colonia Cerrito Colorado, confirmó su identidad y ejecutó la orden de aprehensión.

Protesta de trabajadores del IMSS en Querétaro: manifestantes con paraguas, bandera de México y manta negra bajo la lluvia
Editorial

Estado acompañará protesta de trabajadores del IMSS en Querétaro

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, informó que Gobernación respondió y se acercará a los manifestantes para atender su petición de diálogo.

Escena de la película en un bosque en penumbra: una joven de cabello largo y rizado mira hacia arriba
México

“La sal de mis recuerdos” guarda la memoria afro de Veracruz

Viridiana Ponce González combina docuficción y secuencias oníricas en un proyecto apoyado por el ECAMC 2025, con un equipo creativo integrado por mujeres.