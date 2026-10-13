San Juan del Río, 13 de octubre de 2026.- El robo a comercio y a casa habitación mantiene un índice elevado en San Juan del Río, principalmente en la zona Centro, informó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Miguel Ángel Saldívar Trejo.
Entrevistado por Rotativo de Querétaro, el funcionario dijo que entre los delitos patrimoniales, el robo hormiga es el que predomina en los negocios. Se concreta cuando el propietario o el responsable del local se descuida.
La violencia familiar sigue como el delito de mayor incidencia. En materia patrimonial, el índice también es elevado con el robo a vivienda.
Los dos delitos tienen un punto de concentración común: la zona Centro, donde el secretario ubicó los robos a comercio y a casa habitación.
A inicios de esta semana, destacó, en una reunión con los directores de las distintas áreas de la corporación, Saldívar Trejo planteó perfeccionar la estrategia para contener esta incidencia. La corporación está por definir esos ajustes con lo que se espera pueda dar resultados favorables en corto plazo.