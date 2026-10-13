Aseguran en Motozintla moto con reporte de robo en Guatemala

.Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata y de la Guardia Estatal Preventiva actuaron en coordinación con la Fiscalía General del Estado

Dos elementos de seguridad de espaldas junto a la motocicleta con reporte de robo asegurada en Motozintla, Chiapas

La BAJAJ Pulsar 200 NS 2020 fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán lo conducente.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 13, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Chiapas, 13 de octubre de 2026.- Una motocicleta con reporte de robo vigente en Guatemala fue asegurada en el Barrio Edén, del municipio de Motozintla, informó la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP).

La dependencia precisó que se trata de una BAJAJ Pulsar 200 NS modelo 2020, de color blanco con negro.

El aseguramiento lo realizó la SSP a través de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva (GEP), en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Por esos hechos, el grupo interinstitucional puso la unidad a disposición de las autoridades correspondientes, que serán las encargadas de determinar lo conducente respecto de la motocicleta.

seguridad sucesos criminalidad chiapas

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