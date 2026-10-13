Chiapas, 13 de octubre de 2026.- Una motocicleta con reporte de robo vigente en Guatemala fue asegurada en el Barrio Edén, del municipio de Motozintla, informó la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP).
La dependencia precisó que se trata de una BAJAJ Pulsar 200 NS modelo 2020, de color blanco con negro.
El aseguramiento lo realizó la SSP a través de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva (GEP), en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Por esos hechos, el grupo interinstitucional puso la unidad a disposición de las autoridades correspondientes, que serán las encargadas de determinar lo conducente respecto de la motocicleta.