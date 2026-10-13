Chubascos y viento en Querétaro; Simon baja a categoría 1

El frente frío 2 y la onda tropical 43 mantienen lluvia en las 32 entidades; Simon se acerca a Sinaloa con vientos de 150 km/h.

Vialidad mojada en Querétaro tras la lluvia, donde el SMN pronostica chubascos con descargas eléctricas

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para Querétaro chubascos con posibles descargas eléctricas, viento de 30 a 50 kilómetros por hora y acumulados de cinco a 25 milímetros, con riesgo de encharcamientos y niebla.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 13, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

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- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
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Querétaro, 13 de octubre de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica chubascos con posibles descargas eléctricas y viento de 30 a 50 kilómetros por hora en Querétaro e Hidalgo. El frente frío 2, la onda tropical 43 y el huracán Simon mantienen lluvia en las 32 entidades del país.

En Querétaro, el pronóstico contempla acumulados de cinco a 25 milímetros. Para las regiones con lluvia, el SMN advierte por rachas de viento, encharcamientos y niebla.

En las zonas serranas de Hidalgo, las temperaturas mínimas serán de 0 a 5 grados Celsius.

Simon se debilitó y es ahora huracán categoría 1; antes era categoría 2. A las 06:00 horas se ubicaba frente a Jalisco y Nayarit, con vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora, rachas de 185 y un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a seis kilómetros por hora.

Sus bandas nubosas dejarán lluvias de 50 a 75 milímetros en Nayarit y el sur de Sinaloa, y lluvias fuertes en Jalisco, donde se esperan rachas de 90 a 100 kilómetros por hora y oleaje de cuatro a seis metros.

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de prevención por vientos de huracán en las Islas Marías, Nayarit.

La zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical va de Cabo Corrientes, Jalisco, a Escuinapa y Bahía Tempehuaya, en Sinaloa. Las proyecciones más recientes lo acercan a Mazatlán hacia el 15 de octubre.

En el norte, el frente frío 2 dejará lluvias de 50 a 75 milímetros en Chihuahua y Durango, y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California y Sonora.

La onda tropical 43 completa el cuadro. En el Valle de México habrá ambiente templado a cálido, con lluvias puntuales fuertes en el suroeste del Estado de México e intervalos de chubascos en la Ciudad de México.

Mientras la lluvia cubre el territorio, el calor persiste en el norte y el sureste: se prevén máximas de 35 a 40 grados en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

clima lluvias seguridad medio ambiente

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