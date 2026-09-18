Comisión avala crear Medalla al Mérito en Protección Civil

El reconocimiento se entregará cada año, preferentemente el 19 de septiembre, a personas o colectivos destacados en protección civil.

La diputada Teresita Calzada Rovirosa preside la sesión de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la LXI Legislatura de Querétaro en la que se avaló crear la Medalla al Mérito en Protección Civil.

La diputada Teresita Calzada Rovirosa, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, encabezó la sesión en la que se avaló el dictamen que crea la Medalla al Mérito en Protección Civil del Poder Legislativo de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de septiembre de 2026.- La Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la LXI Legislatura de Querétaro avaló el proyecto de dictamen que crea la Medalla al Mérito en Protección Civil del Poder Legislativo del Estado, un reconocimiento dirigido a quienes arriesgan su vida en situaciones de emergencia.

"Esta propuesta legislativa nace de la profunda necesidad de establecer un reconocimiento oficial para todas aquellas personas que ponen en riesgo su vida y su integridad física, con el fin de preservar nuestra seguridad y la de nuestros bienes", explicó la diputada Teresita Calzada Rovirosa, presidenta de la comisión.

El proyecto de decreto establece que la presea distinguirá a ciudadanas, ciudadanos o colectivos queretanos con resultados sobresalientes en cinco rubros: acciones de prevención y gestión de riesgo de desastre, innovación tecnológica en protección civil, participación ciudadana y brigadismo, actos heroicos y trayectoria destacada en la materia.

Cualquier persona, grupo colectivo, asociación u organización civil vinculada con la protección civil podrá proponer candidaturas.

El reconocimiento se entregaría de manera anual durante una Sesión Solemne del Poder Legislativo, preferentemente el 19 de septiembre o durante ese mes, fecha que coincide con la Conmemoración del Día Nacional de Protección Civil.

La comisión también aprobó sesionar en la Presidencia Municipal de Pedro Escobedo.

En asuntos generales, el diputado Luis Antonio Zapata Guerrero llamó a generar una cultura de respeto hacia quienes atienden emergencias y advirtió que, cuando circulan vehículos de auxilio, conductores particulares no siempre les ceden el paso, lo que retrasa la atención a las víctimas de un siniestro.

"Es una conciencia con la que hay que trabajar, es un compromiso y también es una deuda pendiente, que no sean las tragedias como las del 19 de septiembre las que los pongan a ustedes en las ocho columnas de los medios de comunicación, sino que sea día a día su capacitación, su formación, el estímulo, el reconocimiento, el equipamiento [...] los que los pongan a ustedes en lo alto, no sólo porque se lo merecen, sino porque se lo han ganado", dijo el legislador.

Calzada Rovirosa informó, en la misma sesión, que a nivel federal se presentó una iniciativa para regular la pirotecnia y transitar hacia espectáculos seguros y sostenibles.

En coordinación con la legisladora federal Laura Ballesteros, la diputada queretana ingresó una iniciativa paralela en el Congreso local para evitar contaminación atmosférica y química, afectaciones a grupos vulnerables, riesgos de protección civil y accidentes trágicos derivados del uso de pirotecnia.

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