Vuelca tráiler con manzanas en la 57; hay rapiña y cierre total

La carga de manzanas se regó sobre la cinta asfáltica y personas llegaron con vehículos y cajas para llevarse el producto.

Tráiler volcado sobre la autopista México-Querétaro con manzanas esparcidas en el kilómetro 151
  • El tráiler quedó atravesado sobre la cinta de rodamiento del kilómetro 151 de la autopista México-Querétaro; la vialidad permaneció cerrada por completo.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 18 de septiembre de 2026.- Un tráiler tipo plataforma con caja de redilas volcó en el kilómetro 151 de la autopista México-Querétaro, con dirección a la Ciudad de México, luego de que la unidad circulara a exceso de velocidad.

El vehículo quedó atravesado sobre la cinta de rodamiento y cerró por completo la circulación de la carretera. La carga del tráiler, manzanas a granel, se regó por toda la zona del percance.

La rapiña no se hizo esperar. Personas llegaron en vehículos particulares y con cajas para levantar la fruta esparcida sobre el asfalto, en beneficio propio.

El cierre generó un congestionamiento inusual en dirección a la Ciudad de México, que se sumó a la afectación ya existente por las obras que se realizan en ese mismo tramo de la carretera.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, elementos de la Guardia Nacional llegaron al sitio para abanderar el área y coordinar los trabajos de retiro del tráiler, que quedó recostado sobre uno de sus costados, así como la limpieza de la carretera de las manzanas esparcidas.

El intenso tráfico que se registra de manera cotidiana en ese tramo de la autopista México-Querétaro orilla a varios transportistas de carga a circular a velocidad inmoderada para cruzarlo con rapidez, un factor que se repite entre las causas de este tipo de accidentes en la vialidad.

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