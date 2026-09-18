San Juan del Río, 18 de septiembre de 2026.- Un tráiler tipo plataforma con caja de redilas volcó en el kilómetro 151 de la autopista México-Querétaro, con dirección a la Ciudad de México, luego de que la unidad circulara a exceso de velocidad.
El vehículo quedó atravesado sobre la cinta de rodamiento y cerró por completo la circulación de la carretera. La carga del tráiler, manzanas a granel, se regó por toda la zona del percance.
La rapiña no se hizo esperar. Personas llegaron en vehículos particulares y con cajas para levantar la fruta esparcida sobre el asfalto, en beneficio propio.
El cierre generó un congestionamiento inusual en dirección a la Ciudad de México, que se sumó a la afectación ya existente por las obras que se realizan en ese mismo tramo de la carretera.
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, elementos de la Guardia Nacional llegaron al sitio para abanderar el área y coordinar los trabajos de retiro del tráiler, que quedó recostado sobre uno de sus costados, así como la limpieza de la carretera de las manzanas esparcidas.
El intenso tráfico que se registra de manera cotidiana en ese tramo de la autopista México-Querétaro orilla a varios transportistas de carga a circular a velocidad inmoderada para cruzarlo con rapidez, un factor que se repite entre las causas de este tipo de accidentes en la vialidad.