Pink Power: fotos en Querétaro por detección de cáncer de mama

Grupo Reto y la Fundación Bella impulsan la iniciativa el 9 y 10 de octubre en el Museo de Arte de Querétaro.

Ana Paola López Birlain, Lourdes Cota Elorriaga, Ana María Cue Hurle y Fátima Prieto Bustos sostienen carteles de la campaña Pink Power en Querétaro.

Ana Paola López Birlain, secretaria de Cultura del estado, junto con representantes de Grupo Reto y la Fundación Bella durante la presentación de Pink Power, que llegará el 9 y 10 de octubre al Museo de Arte de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de septiembre de 2026.- El proyecto fotográfico Pink Power llegará el 9 y 10 de octubre al Museo de Arte de Querétaro con sesiones enfocadas en impulsar la detección oportuna del cáncer de mama, como parte de una iniciativa de Grupo Reto y la Fundación Bella.

En rueda de prensa, la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, señaló que una imagen también puede provocar una conversación necesaria: puede hacer que alguien se detenga, piense en su salud, comparta información con otra mujer o tome la decisión de atenderse.

Explicó que Pink Power permite ver la economía creativa desde otra perspectiva, en la que el trabajo de un fotógrafo, una producción artística, una exposición y toda la cadena de personas que hace posible un proyecto creativo se ponen al servicio de una causa.

"Desde la SECULT creemos en una política cultural que escucha, acompaña y conecta. Por eso es importante trabajar de la mano con las instituciones de asistencia privada y con la sociedad civil organizada, porque hay causas que necesitan de la suma de capacidades, experiencias y voluntades. Eso también es sembrar una cultura de paz", dijo la titular de Cultura.

A través de un video, el director y fotógrafo de Fundación Bella, Martín Gavica Sáenz, indicó que desde 2010 Pink Power ha visitado 70 ciudades de México, Centroamérica y Estados Unidos, con la participación de más de 40 mil mujeres y hombres de 100 nacionalidades. Añadió que las sesiones del 9 y 10 de octubre buscan crear conciencia sobre la detección oportuna de la enfermedad.

Fátima Prieto Bustos, directora de Voluntariado de Grupo Reto Querétaro, detalló que la dinámica consiste en una sesión fotográfica de 10 minutos a cargo de Gávica Sáenz, previa cita y con un costo de 500 pesos. Los fondos se destinan a la elaboración de estudios y otras acciones para detectar y prevenir distintos tipos de cáncer en mujeres.

Lourdes Cota Elorriaga, coordinadora de Gira Pink Power Zona Centro, llamó a las y los queretanos a comprometerse con su salud y a difundir el mensaje de la detección temprana.

Ana María Cue Hurle, directora de la Institución de Grupo RETO Querétaro, afirmó que cuando el arte se encuentra con una causa puede convertirse en una acción que cambie la vida de alguien. Indicó que las citas para Pink Power Querétaro pueden solicitarse en los teléfonos 442 215 2622, 442 216 7175 y 442 242 5186, o vía WhatsApp al 442 599 0573.

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