Querétaro, 18 de septiembre de 2026.- El proyecto fotográfico Pink Power llegará el 9 y 10 de octubre al Museo de Arte de Querétaro con sesiones enfocadas en impulsar la detección oportuna del cáncer de mama, como parte de una iniciativa de Grupo Reto y la Fundación Bella.
En rueda de prensa, la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, señaló que una imagen también puede provocar una conversación necesaria: puede hacer que alguien se detenga, piense en su salud, comparta información con otra mujer o tome la decisión de atenderse.
Explicó que Pink Power permite ver la economía creativa desde otra perspectiva, en la que el trabajo de un fotógrafo, una producción artística, una exposición y toda la cadena de personas que hace posible un proyecto creativo se ponen al servicio de una causa.
"Desde la SECULT creemos en una política cultural que escucha, acompaña y conecta. Por eso es importante trabajar de la mano con las instituciones de asistencia privada y con la sociedad civil organizada, porque hay causas que necesitan de la suma de capacidades, experiencias y voluntades. Eso también es sembrar una cultura de paz", dijo la titular de Cultura.
A través de un video, el director y fotógrafo de Fundación Bella, Martín Gavica Sáenz, indicó que desde 2010 Pink Power ha visitado 70 ciudades de México, Centroamérica y Estados Unidos, con la participación de más de 40 mil mujeres y hombres de 100 nacionalidades. Añadió que las sesiones del 9 y 10 de octubre buscan crear conciencia sobre la detección oportuna de la enfermedad.
Fátima Prieto Bustos, directora de Voluntariado de Grupo Reto Querétaro, detalló que la dinámica consiste en una sesión fotográfica de 10 minutos a cargo de Gávica Sáenz, previa cita y con un costo de 500 pesos. Los fondos se destinan a la elaboración de estudios y otras acciones para detectar y prevenir distintos tipos de cáncer en mujeres.
Lourdes Cota Elorriaga, coordinadora de Gira Pink Power Zona Centro, llamó a las y los queretanos a comprometerse con su salud y a difundir el mensaje de la detección temprana.
Ana María Cue Hurle, directora de la Institución de Grupo RETO Querétaro, afirmó que cuando el arte se encuentra con una causa puede convertirse en una acción que cambie la vida de alguien. Indicó que las citas para Pink Power Querétaro pueden solicitarse en los teléfonos 442 215 2622, 442 216 7175 y 442 242 5186, o vía WhatsApp al 442 599 0573.