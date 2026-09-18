Comisión de Querétaro aprueba custodia de mascotas en divorcios

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia avaló la reforma al artículo 252 del Código Civil del Estado, impulsada por el diputado Paul Ospital.

Paul Ospital Carrera, diputado de Movimiento Ciudadano impulsor de la reforma de custodia de mascotas en Querétaro, junto a su perrita

Paul Ospital Carrera, diputado de Movimiento Ciudadano, impulsó la reforma al artículo 252 del Código Civil del Estado para regular la custodia de animales de compañía en casos de divorcio o separación.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

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Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

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Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de septiembre de 2026.- La Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Legislatura de Querétaro aprobó la iniciativa conocida como "Con quién se queda el perro", que reforma el artículo 252 del Código Civil del Estado para establecer la custodia de animales de compañía en casos de divorcio o separación.

El dictamen, presentado por el diputado de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital Carrera, avanza ahora en su trámite hacia el pleno del Congreso.

La reforma establece que, cuando una pareja tenga animales de compañía, deberá presentar un plan de cuidados que garantice su bienestar y determine quién será responsable de su custodia.

"El proyecto contempla que el juez pueda determinar una custodia compartida cuando sea lo mejor para el animal, considerando factores como un ambiente seguro, disponibilidad de tiempo y recursos, alimentación, atención veterinaria y convivencia.

También se podrá considerar la negligencia como un elemento para determinar la custodia", explicó Ospital.

Paul Ospital destacó que la reforma reconoce una realidad de las familias queretanas: los animales de compañía son parte de ellas.

"Con quién se queda el perro" busca avanzar hacia un marco jurídico que los reconozca como seres sintientes y fortalezca su protección y bienestar en Querétaro.

legislatura leyes proteccion animal

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