Querétaro, 18 de septiembre de 2026.- La Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Legislatura de Querétaro aprobó la iniciativa conocida como "Con quién se queda el perro", que reforma el artículo 252 del Código Civil del Estado para establecer la custodia de animales de compañía en casos de divorcio o separación.
El dictamen, presentado por el diputado de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital Carrera, avanza ahora en su trámite hacia el pleno del Congreso.
La reforma establece que, cuando una pareja tenga animales de compañía, deberá presentar un plan de cuidados que garantice su bienestar y determine quién será responsable de su custodia.
"El proyecto contempla que el juez pueda determinar una custodia compartida cuando sea lo mejor para el animal, considerando factores como un ambiente seguro, disponibilidad de tiempo y recursos, alimentación, atención veterinaria y convivencia.
También se podrá considerar la negligencia como un elemento para determinar la custodia", explicó Ospital.
Paul Ospital destacó que la reforma reconoce una realidad de las familias queretanas: los animales de compañía son parte de ellas.
"Con quién se queda el perro" busca avanzar hacia un marco jurídico que los reconozca como seres sintientes y fortalezca su protección y bienestar en Querétaro.