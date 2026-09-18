El mirasol tiñe de rosa los valles de Amealco

La floración del Cosmos bipinnatus, conocido regionalmente como mirasol, cubre de rosa los cerros y campos de Amealco de Bonfil entre agosto y noviembre.

Flores rosas de mirasol (Cosmos bipinnatus) con centro amarillo en un campo de Amealco de Bonfil, Querétaro

El mirasol, Cosmos bipinnatus, es la flor silvestre que cada temporada tiñe de rosa los cerros y campos de Amealco de Bonfil, y que no debe confundirse con el girasol.

Foto: Amealco.gob.mx
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Amealco, 18 Sept 2026.- Los cerros y los campos alrededor de este Pueblo Mágico se cubren de rosa cada año entre agosto y noviembre, cuando florece el mirasol, una flor silvestre que suele confundirse con el girasol sin serlo.

El mirasol es el nombre con el que buena parte del Altiplano mexicano conoce al Cosmos bipinnatus, una planta de flor rosa o morada que nada tiene que ver con el girasol amarillo, Helianthus annuus. La propia Real Academia Española registra "mirasol" como sinónimo popular de girasol en otras regiones de América; en el centro del país, sin embargo, el nombre se usa de forma consistente para esta otra especie, distinta en color, en forma y en temporada.

Campo de mirasol (Cosmos bipinnatus) junto a un cuerpo de agua en Amealco de Bonfil, Quer\u00e9taro La cercanía de cuerpos de agua favorece que los campos de Amealco de Bonfil se cubran de mirasol entre agosto y noviembre, de acuerdo con un recuento de México Desconocido. Foto: Amealco.gob.mx

La planta se da con más fuerza en las partes altas. Un análisis de la Universidad Autónoma del Estado de México ubicó la floración del mirasol en altitudes de entre 1,600 y 2,700 metros sobre el nivel del mar. Amealco de Bonfil está a 2,605 metros.

Las condiciones de humedad de la región, junto con la cercanía de cuerpos de agua, favorecen que los campos se cubran de mirasol entre agosto y noviembre, de acuerdo con un recuento reciente de México Desconocido sobre destinos florales cercanos a la Ciudad de México. Durante esas semanas, los caminos y cerros del municipio se llenan de visitantes que buscan fotografiar el paisaje para redes sociales.

Campo extenso de flores rosas de mirasol (Cosmos bipinnatus) en los alrededores de Amealco de Bonfil, Quer\u00e9taro Campos como este, a las afueras de Amealco de Bonfil, se cubren de mirasol entre agosto y noviembre, la temporada en que el fenómeno atrae más visitantes a la región. Foto: Amealco.gob.mx

No es la primera vez que el fenómeno llama la atención en la región. Medios locales de San Juan del Río han registrado, temporada tras temporada, la llegada de los mirasoles a Amealco, e incluso han documentado cómo las lluvias adelantan o retrasan su aparición de un año a otro.

El mirasol no responde a ningún programa de siembra ni manejo agrícola. Crece de forma silvestre, a lo largo de caminos, cerros y parcelas, sin más cuidado que la lluvia y la altitud de la región.

amealco medio ambiente tiempo libre

Reciente

Paul Ospital Carrera, diputado de Movimiento Ciudadano impulsor de la reforma de custodia de mascotas en Querétaro, junto a su perrita
Legislatura

Comisión de Querétaro aprueba custodia de mascotas en divorcios

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia avaló la reforma al artículo 252 del Código Civil del Estado, impulsada por el diputado Paul Ospital.

Diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura de Querétaro en sesión sobre la iniciativa de Santa Rosa Jáuregui
Legislatura

Ayuntamientos piden análisis más profundo antes de crear Santa Rosa Jáuregui como municipio

Regidores de Querétaro, San Juan del Río, Corregidora y Huimilpan plantean revisar el presupuesto y garantizar servicios municipales.

La diputada Teresita Calzada Rovirosa preside la sesión de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la LXI Legislatura de Querétaro en la que se avaló crear la Medalla al Mérito en Protección Civil.
Legislatura

Comisión avala crear Medalla al Mérito en Protección Civil

El reconocimiento se entregará cada año, preferentemente el 19 de septiembre, a personas o colectivos destacados en protección civil.

Integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de Querétaro, en la sesión donde se aprobaron las reformas al Código Civil sobre mascotas en divorcio y privacidad de menores.
Legislatura

Querétaro aprueba plan de cuidados para mascotas en divorcios

El dictamen obliga a definir quién cuida a la mascota, los gastos y las convivencias tras la separación.