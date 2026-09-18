Amealco, 18 Sept 2026.- Los cerros y los campos alrededor de este Pueblo Mágico se cubren de rosa cada año entre agosto y noviembre, cuando florece el mirasol, una flor silvestre que suele confundirse con el girasol sin serlo.
El mirasol es el nombre con el que buena parte del Altiplano mexicano conoce al Cosmos bipinnatus, una planta de flor rosa o morada que nada tiene que ver con el girasol amarillo, Helianthus annuus. La propia Real Academia Española registra "mirasol" como sinónimo popular de girasol en otras regiones de América; en el centro del país, sin embargo, el nombre se usa de forma consistente para esta otra especie, distinta en color, en forma y en temporada.
La cercanía de cuerpos de agua favorece que los campos de Amealco de Bonfil se cubran de mirasol entre agosto y noviembre, de acuerdo con un recuento de México Desconocido. Foto: Amealco.gob.mx
La planta se da con más fuerza en las partes altas. Un análisis de la Universidad Autónoma del Estado de México ubicó la floración del mirasol en altitudes de entre 1,600 y 2,700 metros sobre el nivel del mar. Amealco de Bonfil está a 2,605 metros.
Las condiciones de humedad de la región, junto con la cercanía de cuerpos de agua, favorecen que los campos se cubran de mirasol entre agosto y noviembre, de acuerdo con un recuento reciente de México Desconocido sobre destinos florales cercanos a la Ciudad de México. Durante esas semanas, los caminos y cerros del municipio se llenan de visitantes que buscan fotografiar el paisaje para redes sociales.
Campos como este, a las afueras de Amealco de Bonfil, se cubren de mirasol entre agosto y noviembre, la temporada en que el fenómeno atrae más visitantes a la región. Foto: Amealco.gob.mx
No es la primera vez que el fenómeno llama la atención en la región. Medios locales de San Juan del Río han registrado, temporada tras temporada, la llegada de los mirasoles a Amealco, e incluso han documentado cómo las lluvias adelantan o retrasan su aparición de un año a otro.
El mirasol no responde a ningún programa de siembra ni manejo agrícola. Crece de forma silvestre, a lo largo de caminos, cerros y parcelas, sin más cuidado que la lluvia y la altitud de la región.