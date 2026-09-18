Ayuntamientos piden análisis más profundo antes de crear Santa Rosa Jáuregui como municipio

Regidores de Querétaro, San Juan del Río, Corregidora y Huimilpan plantean revisar el presupuesto y garantizar servicios municipales.

Diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura de Querétaro en sesión sobre la iniciativa de Santa Rosa Jáuregui

La Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura recibió a regidores de seis municipios para analizar la iniciativa que crearía el municipio de Santa Rosa Jáuregui.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de septiembre de 2026.- Regidores de Querétaro, San Juan del Río, Corregidora y Huimilpan pidieron a la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura un análisis más profundo de la iniciativa que reforma el artículo 11 de la Constitución Política de Querétaro y el artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, con la que se busca crear el municipio de Santa Rosa Jáuregui.

También plantearon la conveniencia de consultar a los distintos sectores de Santa Rosa Jáuregui, revisar presupuestalmente el tema y garantizar los servicios municipales a sus habitantes en caso de que la demarcación se convierta en nuevo municipio.

A la reunión, presidida por el diputado Homero Barrera Mcdonald e integrada por los legisladores Eric Silva Hernández y Enrique Correa Sada, asistieron el regidor de Querétaro, Manuel Pozo Cabrera; la regidora de San Juan del Río, Marcia Solórzano; el regidor de Colón, Antonio Rodríguez; la regidora de Jalpan, Alba Nidia Gómez; la regidora de Huimilpan, Mónica Aguila, y la regidora de San Joaquín, Leidy Elizabeth González.

Barrera dijo que la decisión de si Santa Rosa Jáuregui debe o no ser municipio la expresarán los propios ayuntamientos en sus Cabildos. Recordó que cuando la comunidad se organizó para exigir la municipalización, la Comisión decidió respaldar ese reclamo y llevó hasta esa demarcación los trabajos del órgano legislativo.

"Hoy quiero decirles y asegurarles que seguimos trabajando en ello, trabajando por ser el mejor árbitro en este proceso y en esta Comisión [...] trabajaremos sin permitir que nuestras posturas políticas influyan, con profesionalismo y en apego a lo que establece la ley", dijo Barrera.

Agregó que se aliarán con el INEGI, la UAQ y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, entre otras instituciones, "de manera que al dictaminar, emitamos un documento fuerte, sustentado jurídicamente, viable, y sobre todo socialmente responsable".

Silva Hernández coincidió con Correa Sada en que mejorar la vida de los santarrosenses debe ser el punto central de la discusión. Reconoció la preocupación por cómo repercutiría en otros municipios una nueva distribución de recursos.

Recordó que desde su llegada a la Legislatura presentó una iniciativa para modificar la Ley de Coordinación Fiscal, con el fin de que los municipios con menos presupuesto y mayor grado de marginación reciban más recursos.

"Si repartimos de mejor manera los recursos en Querétaro, sus municipios no van a tener ese problema", afirmó, y propuso revisar esa ley para aprobar una nueva distribución antes de que el nuevo municipio afecte al que hoy recibe más presupuesto.

Correa Sada reconoció la "capacidad democrática" de Barrera por someter la iniciativa a consideración bajo el marco jurídico aplicable. Dijo tener, tras leerla, "duda razonable" sobre si mejoraría o solo igualaría la calidad de vida de quienes viven en Santa Rosa Jáuregui: "me parece que en esta iniciativa este debería ser el centro y lo que se debería demostrar", sostuvo.

Regidora interviene ante la Comisi\u00f3n de Puntos Constitucionales sobre la iniciativa para crear el municipio de Santa Rosa J\u00e1uregui Regidores de Querétaro, San Juan del Río, Corregidora y Huimilpan pidieron un análisis más profundo antes de que Santa Rosa Jáuregui se convierta en municipio. rotativo.com.mx

Barrera puso además a consideración de los regidores otras dos iniciativas: la que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Constitución estatal, y la que busca fortalecer la autonomía de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. Ninguno de los presentes hizo comentarios al respecto.

El diputado explicó que esta última busca reformar los artículos 30 Bis y 30 Ter de la Constitución de Querétaro para establecer un nuevo mecanismo de elección del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, así como los mecanismos de separación del cargo y de sustitución ante ausencias absolutas.

"Con ello, lo que pretende es robustecer el marco jurídico constitucional, de manera que se cierren las puertas a interpretaciones a modo y que con ello se favorezca que los mejores perfiles ocupen cargos de gran relevancia, como es el titular de la Fiscalía Anticorrupción", dijo.

Barrera indicó que los trabajos continuarán al interior de la Comisión antes de enviar el dictamen correspondiente a los municipios para su análisis y, en su caso, aprobación.

gobierno legislatura santa rosa jauregui

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