Querétaro, 18 de septiembre de 2026.- Regidores de Querétaro, San Juan del Río, Corregidora y Huimilpan pidieron a la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura un análisis más profundo de la iniciativa que reforma el artículo 11 de la Constitución Política de Querétaro y el artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, con la que se busca crear el municipio de Santa Rosa Jáuregui.

También plantearon la conveniencia de consultar a los distintos sectores de Santa Rosa Jáuregui, revisar presupuestalmente el tema y garantizar los servicios municipales a sus habitantes en caso de que la demarcación se convierta en nuevo municipio.

A la reunión, presidida por el diputado Homero Barrera Mcdonald e integrada por los legisladores Eric Silva Hernández y Enrique Correa Sada, asistieron el regidor de Querétaro, Manuel Pozo Cabrera; la regidora de San Juan del Río, Marcia Solórzano; el regidor de Colón, Antonio Rodríguez; la regidora de Jalpan, Alba Nidia Gómez; la regidora de Huimilpan, Mónica Aguila, y la regidora de San Joaquín, Leidy Elizabeth González.

Barrera dijo que la decisión de si Santa Rosa Jáuregui debe o no ser municipio la expresarán los propios ayuntamientos en sus Cabildos. Recordó que cuando la comunidad se organizó para exigir la municipalización, la Comisión decidió respaldar ese reclamo y llevó hasta esa demarcación los trabajos del órgano legislativo.

"Hoy quiero decirles y asegurarles que seguimos trabajando en ello, trabajando por ser el mejor árbitro en este proceso y en esta Comisión [...] trabajaremos sin permitir que nuestras posturas políticas influyan, con profesionalismo y en apego a lo que establece la ley", dijo Barrera.

Agregó que se aliarán con el INEGI, la UAQ y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, entre otras instituciones, "de manera que al dictaminar, emitamos un documento fuerte, sustentado jurídicamente, viable, y sobre todo socialmente responsable".

Silva Hernández coincidió con Correa Sada en que mejorar la vida de los santarrosenses debe ser el punto central de la discusión. Reconoció la preocupación por cómo repercutiría en otros municipios una nueva distribución de recursos.

Recordó que desde su llegada a la Legislatura presentó una iniciativa para modificar la Ley de Coordinación Fiscal, con el fin de que los municipios con menos presupuesto y mayor grado de marginación reciban más recursos.

"Si repartimos de mejor manera los recursos en Querétaro, sus municipios no van a tener ese problema", afirmó, y propuso revisar esa ley para aprobar una nueva distribución antes de que el nuevo municipio afecte al que hoy recibe más presupuesto.

Correa Sada reconoció la "capacidad democrática" de Barrera por someter la iniciativa a consideración bajo el marco jurídico aplicable. Dijo tener, tras leerla, "duda razonable" sobre si mejoraría o solo igualaría la calidad de vida de quienes viven en Santa Rosa Jáuregui: "me parece que en esta iniciativa este debería ser el centro y lo que se debería demostrar", sostuvo.

Regidores de Querétaro, San Juan del Río, Corregidora y Huimilpan pidieron un análisis más profundo antes de que Santa Rosa Jáuregui se convierta en municipio. rotativo.com.mx

Barrera puso además a consideración de los regidores otras dos iniciativas: la que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Constitución estatal, y la que busca fortalecer la autonomía de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. Ninguno de los presentes hizo comentarios al respecto.

El diputado explicó que esta última busca reformar los artículos 30 Bis y 30 Ter de la Constitución de Querétaro para establecer un nuevo mecanismo de elección del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, así como los mecanismos de separación del cargo y de sustitución ante ausencias absolutas.

"Con ello, lo que pretende es robustecer el marco jurídico constitucional, de manera que se cierren las puertas a interpretaciones a modo y que con ello se favorezca que los mejores perfiles ocupen cargos de gran relevancia, como es el titular de la Fiscalía Anticorrupción", dijo.

Barrera indicó que los trabajos continuarán al interior de la Comisión antes de enviar el dictamen correspondiente a los municipios para su análisis y, en su caso, aprobación.