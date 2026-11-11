Alcalde de Querétaro deja en manos del partido las candidaturas

Felifer Macías Olvera reconoció a Daniela, Roberto Sosa y Pancho Domínguez como perfiles de Acción Nacional y pidió a su gabinete concentrarse en el municipio.

Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro y coordinador estatal del PAN por la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, durante declaraciones sobre las candidaturas de Acción Nacional rumbo a las elecciones de 2027.

Felifer Macías Olvera afirmó que respetará las decisiones del PAN sobre las candidaturas para 2027 y reconoció los perfiles de Daniela, Roberto Sosa y Pancho Domínguez (Jr.) dentro del partido.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 11, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- El presidente municipal de Querétaro y coordinador estatal del PAN por la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad rumbo al proceso electoral 2027, Felifer Macías Olvera, dijo que respetará lo que defina el partido sobre las candidaturas y reconoció a tres perfiles de Acción Nacional: Daniela, Roberto Sosa y Pancho Domínguez (Jr.).

«Yo soy muy respetuoso de lo que defina el partido», afirmó el alcalde, que ubicó el liderazgo del partido en el gobernador Mauricio Kuri, a quien describió como el primer panista del estado.

Agradeció al mandatario la consideración y dijo que dialoga constantemente con él sobre temas de gobierno y políticos, y que siempre le permite dar su opinión.

Sobre los tres perfiles, Macías Olvera dijo que tiene respeto y reconocimiento por cada uno y los calificó de grandes perfiles de Acción Nacional.

En el caso de Daniela, señaló que hoy tiene la encomienda de cumplir muy bien su trabajo como secretaria de Cultura.

La invitación para todo su gabinete municipal, dijo, es trabajar en lo que la gente ocupa y necesita en el municipio de Querétaro. Los tiempos electorales ya llegaron, concluyó, y la decisión está en cancha del partido.

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