Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- El presidente municipal de Querétaro y coordinador estatal del PAN por la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad rumbo al proceso electoral 2027, Felifer Macías Olvera, dijo que respetará lo que defina el partido sobre las candidaturas y reconoció a tres perfiles de Acción Nacional: Daniela, Roberto Sosa y Pancho Domínguez (Jr.).
«Yo soy muy respetuoso de lo que defina el partido», afirmó el alcalde, que ubicó el liderazgo del partido en el gobernador Mauricio Kuri, a quien describió como el primer panista del estado.
Agradeció al mandatario la consideración y dijo que dialoga constantemente con él sobre temas de gobierno y políticos, y que siempre le permite dar su opinión.
Sobre los tres perfiles, Macías Olvera dijo que tiene respeto y reconocimiento por cada uno y los calificó de grandes perfiles de Acción Nacional.
En el caso de Daniela, señaló que hoy tiene la encomienda de cumplir muy bien su trabajo como secretaria de Cultura.
La invitación para todo su gabinete municipal, dijo, es trabajar en lo que la gente ocupa y necesita en el municipio de Querétaro. Los tiempos electorales ya llegaron, concluyó, y la decisión está en cancha del partido.