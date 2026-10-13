Querétaro suma TRÁMITE, Open House y QROMA en un fin de semana

TRÁMITE cumple 10 años, Open House Querétaro reúne más de 60 espacios y actividades y QROMA lleva pintura 3D a la Plaza Gran Cué.

Ocho personas posan juntas tras la presentación de la agenda cultural del fin de semana en Querétaro
  • Participantes en la presentación de TRÁMITE, Open House Querétaro y QROMA, en la Galería M108.
Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 13, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 13 de octubre de 2026.- La Secretaría de Cultura del estado presentó en la Galería M108 una agenda de tres eventos para el fin de semana: TRÁMITE, Open House Querétaro y el festival QROMA, con propuestas para públicos de todas las edades y gustos.

La titular de la dependencia, Ana Paola López Birlain, invitó a queretanos y visitantes a recorrer las tres citas. Explicó que la Secretaría trabaja cerca de la comunidad creativa y artística para escucharla, vincularla y hacer equipo.

TRÁMITE, Buró de coleccionistas, celebra su décimo aniversario con 98 artistas, de los cuales alrededor de 20 son queretanos.

La muestra reúne más de 400 obras y 61 actividades repartidas en seis sedes, con el Hotel Hércules como sede principal. Bianca Peregrina, directora y fundadora, indicó que la entrada es libre y que el programa completo está en www.tramite.art.

Open House Querétaro llega a su cuarta edición el 17 y 18 de octubre, con más de 60 espacios y actividades que abren sus puertas al público.

QROMA, Arte sobre Piso, cumple su segunda edición en las mismas fechas, en la Plaza Gran Cué, junto a la Pirámide de El Pueblito. Cinco artistas invitados presentarán obras en tres dimensiones, entre ellos Ruben Poncia y Tracy Lee Stum.

El concurso Madonnari, dentro del festival, reunirá a 16 artistas de distintos estados, que trabajarán el tema “El vino: mitos y cultura”. La temática vincula a QROMA con el sexto Festival del Vino Queretano.

López Birlain destacó el peso de la economía creativa en la entidad. Estuvieron presentes Melissa Bringas, José Miguel Loyola, Polina Stroganova y Roberto González García.

secult gobierno tiempo libre

Reciente

Vista aérea de una montaña rusa de riel azul verdoso con un tren de pasajeros y dos personas con chalecos amarillos
Internacional

Six Flags cierra 10 montañas rusas tras muerte en Georgia, EU

La empresa no precisó fecha de reapertura; la Policía del Condado de Cobb investiga la muerte de un hombre de 42 años en Goliath.

Placa Detenido de la Fiscalía de Querétaro con un hombre de rostro difuminado y agentes de la PID, por robo de ganado
Querétaro

Detienen en Querétaro a “El Borrego”, buscado por robo de ganado

La Policía de Investigación del Delito lo localizó en la colonia Cerrito Colorado, confirmó su identidad y ejecutó la orden de aprehensión.

Protesta de trabajadores del IMSS en Querétaro: manifestantes con paraguas, bandera de México y manta negra bajo la lluvia
Editorial

Estado acompañará protesta de trabajadores del IMSS en Querétaro

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, informó que Gobernación respondió y se acercará a los manifestantes para atender su petición de diálogo.

Escena de la película en un bosque en penumbra: una joven de cabello largo y rizado mira hacia arriba
México

“La sal de mis recuerdos” guarda la memoria afro de Veracruz

Viridiana Ponce González combina docuficción y secuencias oníricas en un proyecto apoyado por el ECAMC 2025, con un equipo creativo integrado por mujeres.