Querétaro suma TRÁMITE, Open House y QROMA en un fin de semana

Querétaro, 13 de octubre de 2026.- La Secretaría de Cultura del estado presentó en la Galería M108 una agenda de tres eventos para el fin de semana: TRÁMITE, Open House Querétaro y el festival QROMA, con propuestas para públicos de todas las edades y gustos.
La titular de la dependencia, Ana Paola López Birlain, invitó a queretanos y visitantes a recorrer las tres citas. Explicó que la Secretaría trabaja cerca de la comunidad creativa y artística para escucharla, vincularla y hacer equipo.
TRÁMITE, Buró de coleccionistas, celebra su décimo aniversario con 98 artistas, de los cuales alrededor de 20 son queretanos.
La muestra reúne más de 400 obras y 61 actividades repartidas en seis sedes, con el Hotel Hércules como sede principal. Bianca Peregrina, directora y fundadora, indicó que la entrada es libre y que el programa completo está en www.tramite.art.
Open House Querétaro llega a su cuarta edición el 17 y 18 de octubre, con más de 60 espacios y actividades que abren sus puertas al público.
QROMA, Arte sobre Piso, cumple su segunda edición en las mismas fechas, en la Plaza Gran Cué, junto a la Pirámide de El Pueblito. Cinco artistas invitados presentarán obras en tres dimensiones, entre ellos Ruben Poncia y Tracy Lee Stum.
El concurso Madonnari, dentro del festival, reunirá a 16 artistas de distintos estados, que trabajarán el tema “El vino: mitos y cultura”. La temática vincula a QROMA con el sexto Festival del Vino Queretano.
López Birlain destacó el peso de la economía creativa en la entidad. Estuvieron presentes Melissa Bringas, José Miguel Loyola, Polina Stroganova y Roberto González García.