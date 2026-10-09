Querétaro, 9 de octubre de 2026.- El delegado de la Secretaría de Gobernación, Samuel Mena, comunicó al gobierno de Querétaro que no tenía instrucciones para intervenir en las protestas de trabajadores del IMSS y que el asunto se encontraba en la mesa de la presidenta de la República, informó el secretario de Gobierno, Eric Gudiño.

Ante esa respuesta, el gobierno estatal entregó un oficio a las autoridades federales para solicitar su intervención y reiterar la necesidad de establecer canales de diálogo con los empleados del instituto.

Las protestas se registraron la noche del 8 de octubre en el Hospital General de Querétaro, en el hospital de La Pradera y en San Juan del Río. De acuerdo con Gudiño, alrededor de 250 trabajadores participaron en la movilización del Hospital General y cerca de 100 en San Juan del Río; en La Pradera se manifestó un grupo más pequeño.

Entre las principales exigencias de los trabajadores están mejores condiciones laborales, un aumento salarial y el suministro suficiente de medicamentos e insumos médicos.

También expresaron inconformidad con su representación sindical a nivel nacional.

Al conocer las movilizaciones, el gobierno estatal buscó contacto con Mena y con la delegada del IMSS en Querétaro para que acudieran a escuchar las inconformidades de los trabajadores.

El secretario precisó que el gobierno estatal puede activar protocolos de atención y facilitar la coordinación con las instancias correspondientes, pero que la solución de las demandas compete a la Federación.

Durante las manifestaciones, autoridades estatales y municipales apoyaron en las afectaciones viales con operativos de movilidad y desvíos del tránsito.

Gudiño sostuvo que las autoridades federales deben escuchar a los trabajadores y canalizar sus peticiones a las instancias responsables, ante la posibilidad de que las movilizaciones continúen durante la jornada del 9 de octubre.