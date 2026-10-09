San Juan del Río, 9 de octubre de 2026.- Operativos de vigilancia coordinados entre corporaciones municipales, estatales y federales dejaron 21 personas puestas a disposición de las autoridades en distintas colonias y comunidades del municipio, de acuerdo con la información difundida.

Del total, 16 personas fueron remitidas al Juzgado Cívico Municipal y cinco quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado por su probable participación en hechos constitutivos de delito.

Las acciones de vigilancia se realizaron en Praderas del Sol, Santa Cruz Nieto, Sagrado Corazón, La Llave, La Valla, El Carrizo y Los Nogales, además de otras localidades del municipio.

Las acciones de vigilancia se realizaron en Praderas del Sol, Santa Cruz Nieto, Sagrado Corazón, La Llave, La Valla, El Carrizo y Los Nogales, además de otras localidades. Quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

En los recorridos participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Policía Estatal, Policías Queretanas, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

De acuerdo con las corporaciones participantes, la coordinación busca ampliar la presencia policial en puntos considerados estratégicos y atender conductas que puedan representar un riesgo para la población. Los operativos, indicaron, forman parte de las acciones de coordinación interinstitucional para fortalecer la vigilancia en el municipio.

Las remisiones al Juzgado Cívico Municipal corresponden a procedimientos de naturaleza administrativa.

La cifra de personas presentadas ante las autoridades no acredita, por sí misma, la responsabilidad penal de quienes fueron remitidos. En los cinco casos puestos a disposición de la Fiscalía, corresponderá a las autoridades ministeriales determinar si existen elementos suficientes para continuar con las investigaciones y, en su caso, proceder conforme a la ley.