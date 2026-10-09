Sinaloa, 9 de octubre de 2026.- Policías estatales recuperaron en el fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán, una camioneta Hyundai Creta modelo 2026 con reporte de robo vigente, informó la Coordinación Interinstitucional Sinaloa.

El hallazgo ocurrió durante los recorridos que implementó personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva y con apoyo del Grupo Interinstitucional, como parte del operativo contra el robo de vehículos en Culiacán.

La camioneta, tipo SUV y de color plata, quedó asegurada porque los datos de la unidad arrojaron que contaba con reporte de robo vigente.

La unidad fue puesta a disposición de la autoridad competente para las investigaciones y diligencias correspondientes.

El Gobierno Federal y el Gobierno del Estado indicaron que fortalecerán los operativos coordinados para prevenir y combatir el robo de vehículos, así como para salvaguardar el patrimonio de las familias sinaloenses.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a utilizar el 9-1-1 para reportar cualquier emergencia.

Las denuncias anónimas pueden realizarse al 089.