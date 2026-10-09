Recuperan camioneta Hyundai con reporte de robo en Culiacán

Policías estatales la localizaron durante recorridos del operativo contra el robo de vehículos; la unidad quedó a disposición de la autoridad competente.

Dos policías estatales junto a una camioneta SUV plateada asegurada por reporte de robo en Culiacán

La camioneta Hyundai Creta modelo 2026, con reporte de robo vigente, fue puesta a disposición de la autoridad competente para las investigaciones y diligencias correspondientes.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 09, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Sinaloa, 9 de octubre de 2026.- Policías estatales recuperaron en el fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán, una camioneta Hyundai Creta modelo 2026 con reporte de robo vigente, informó la Coordinación Interinstitucional Sinaloa.

El hallazgo ocurrió durante los recorridos que implementó personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva y con apoyo del Grupo Interinstitucional, como parte del operativo contra el robo de vehículos en Culiacán.

La camioneta, tipo SUV y de color plata, quedó asegurada porque los datos de la unidad arrojaron que contaba con reporte de robo vigente.

La unidad fue puesta a disposición de la autoridad competente para las investigaciones y diligencias correspondientes.

El Gobierno Federal y el Gobierno del Estado indicaron que fortalecerán los operativos coordinados para prevenir y combatir el robo de vehículos, así como para salvaguardar el patrimonio de las familias sinaloenses.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a utilizar el 9-1-1 para reportar cualquier emergencia.

Las denuncias anónimas pueden realizarse al 089.

seguridad sucesos criminalidad sinaloa

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