Ciudad de México, 9 de octubre de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el decreto con el que las plataformas digitales deberán retirar publicaciones sobre discursos de odio, extremismo violento; abuso, explotación o violencia sexual; suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios; violencia en el entorno escolar; acoso y ciberacoso; ciberbullying; conductas ilícitas y material sexual explícito.

“El objetivo es garantizar que las plataformas digitales sean espacios seguros para las niñas, niños y adolescentes”, dijo en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Sobre las obligaciones para las empresas, afirmó: “Las plataformas tendrán que desarrollar todos los mecanismos para que niñas, niños y adolescentes no puedan tener acceso a estos contenidos”.

La mandataria explicó que el decreto, junto con el programa de prevención que ya se presentó en “La Mañanera”, prevé instalar un grupo de trabajo. Su tarea será valorar si hace falta llevar el tema a una regulación adicional a la ley o a una ley particular.

Sobre el sustento jurídico, señaló: “Todo esto está basado en la Constitución, que la Constitución establece la protección de las niñas, niños y adolescentes y en la ley específica también de protección a niñas, niños y adolescentes”.

Detalló que la Consejería Jurídica y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) continuarán trabajando para que el decreto se publique la siguiente semana en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Sheinbaum Pardo recordó el origen de la medida: “Me comprometí, después del episodio, el lamentable episodio de Coahuila que teníamos que garantizar que las plataformas sean lugares seguros para niñas, niños y que no sean de promoción de la violencia y menos en las escuelas”.

Dijo que el decreto se suma a acciones que su Gobierno ya impulsa. Una es “El ABC de las emociones”, que incluye guías sobre salud mental y uso responsable de las plataformas digitales. Otra es que todos los lunes se dedica una hora a hablar de las emociones, en particular en tercer grado de secundaria y en Educación Media Superior. Además, se han realizado 35 mil 458 asambleas con madres y padres de familia sobre estos temas.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, reiteró que el decreto busca proteger a niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. Explicó que establece, en primer lugar, que no tengan acceso, exposición o recomendación de contenido, imágenes y videos que generen o promuevan las categorías ya señaladas.

En segundo lugar, las plataformas deberán garantizar la seguridad y protección de niñas, niños y adolescentes desde su diseño. Tendrán que identificar y retirar de inmediato cuentas o contenidos que promuevan o generen cualquier forma de violencia, y clasificar los contenidos por edad.

También deberán implementar herramientas de supervisión para madres, padres o personas tutoras, y mecanismos para reportar usuarios o contenidos violentos. La privacidad y la seguridad estarán activas de manera predeterminada, de modo que niñas, niños y adolescentes cuenten desde el inicio con la configuración más protectora.

En tercer lugar, el decreto prevé colaboración con instancias de seguridad y de procuración de justicia. Las plataformas deberán contar con un punto de contacto disponible las 24 horas, todos los días, para requerimientos de información de la autoridad investigadora.

Deberán, además, preservar y entregar evidencia e información a esas autoridades, y alertarlas de inmediato cuando identifiquen contenido que atente contra la vida.

El cuarto punto impulsa acciones de prevención de la violencia y apoyo a niñas, niños y adolescentes, como la Línea de la Vida, en el número 800-911-2000, y “El ABC de las emociones”.

El decreto también instruye a la Consejería Jurídica a instalar una mesa de trabajo que coordine las propuestas de regulación necesarias para fortalecer la protección de este sector en entornos digitales.

Alcalde Luján puntualizó que el decreto aplica a plataformas que permiten la interacción, comunicación, generación, difusión o compartición de contenidos entre personas usuarias, con la finalidad de establecer una coordinación con el Gobierno de México.