México, 9 de octubre de 2026.- Las autoridades marítimas de México cerraron seis puertos del Pacífico como medida preventiva ante el avance del huracán Simón, con pronóstico de lluvias intensas, oleaje elevado y condiciones peligrosas para la navegación.

Las restricciones buscan proteger a pescadores, tripulaciones, embarcaciones turísticas y trabajadores portuarios, mientras el fenómeno continúa fortaleciéndose frente a las costas nacionales.

Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco se mantienen en vigilancia. Podrían resentir las bandas de lluvia asociadas con el sistema, de modo que el efecto no se limita a los puertos cerrados.

Acapulco y Manzanillo están entre los puertos mencionados en los reportes. Ambos son puntos relevantes para las actividades turísticas, pesqueras y comerciales, así que el cierre toca a sectores distintos.

Cerrar un puerto no implica suspender todas las actividades económicas de la ciudad. Sí puede modificar, de forma temporal, las operaciones que dependen de las condiciones del mar.

Las embarcaciones menores enfrentan riesgos por el aumento del oleaje y de las corrientes, incluso cuando el centro del huracán permanece a una distancia considerable de la costa.

Para las comunidades pesqueras, las medidas pueden significar una interrupción temporal de sus jornadas de trabajo.

En el sector turístico, la restricción a la navegación puede afectar recorridos en embarcaciones y otras actividades recreativas que dependen de un mar seguro.

Las autoridades insistieron en respetar las disposiciones de las capitanías de puerto y en no salir al mar mientras las restricciones sigan vigentes. También recomendaron asegurar las embarcaciones, proteger los equipos y atender las actualizaciones oficiales sobre aperturas o nuevos cierres.

Cuánto tiempo se mantendrán las medidas dependerá de la evolución de Simón. La reapertura de los puertos estará sujeta a las condiciones meteorológicas y a las evaluaciones de seguridad correspondientes.

Por eso no debe darse por hecho que las operaciones se reanudarán de inmediato cuando disminuyan las lluvias.