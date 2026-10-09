Cierran seis puertos del Pacífico mexicano por el huracán Simón

Las restricciones protegen a pescadores, tripulaciones, embarcaciones turísticas y trabajadores portuarios mientras el fenómeno continúa fortaleciéndose frente a las costas del país.

Imagen de satélite de un huracán frente a la costa del Pacífico de México, con su estructura de nubes en espiral

Las capitanías de puerto mantienen restricciones a la navegación mientras el sistema continúa fortaleciéndose.

Getting your Trinity Audio player ready...
Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 09, 2026
Ana Cecilia Márquez
See Full Bio

México, 9 de octubre de 2026.- Las autoridades marítimas de México cerraron seis puertos del Pacífico como medida preventiva ante el avance del huracán Simón, con pronóstico de lluvias intensas, oleaje elevado y condiciones peligrosas para la navegación.

Las restricciones buscan proteger a pescadores, tripulaciones, embarcaciones turísticas y trabajadores portuarios, mientras el fenómeno continúa fortaleciéndose frente a las costas nacionales.

Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco se mantienen en vigilancia. Podrían resentir las bandas de lluvia asociadas con el sistema, de modo que el efecto no se limita a los puertos cerrados.

Acapulco y Manzanillo están entre los puertos mencionados en los reportes. Ambos son puntos relevantes para las actividades turísticas, pesqueras y comerciales, así que el cierre toca a sectores distintos.

Cerrar un puerto no implica suspender todas las actividades económicas de la ciudad. Sí puede modificar, de forma temporal, las operaciones que dependen de las condiciones del mar.

Las embarcaciones menores enfrentan riesgos por el aumento del oleaje y de las corrientes, incluso cuando el centro del huracán permanece a una distancia considerable de la costa.

Para las comunidades pesqueras, las medidas pueden significar una interrupción temporal de sus jornadas de trabajo.

En el sector turístico, la restricción a la navegación puede afectar recorridos en embarcaciones y otras actividades recreativas que dependen de un mar seguro.

Las autoridades insistieron en respetar las disposiciones de las capitanías de puerto y en no salir al mar mientras las restricciones sigan vigentes. También recomendaron asegurar las embarcaciones, proteger los equipos y atender las actualizaciones oficiales sobre aperturas o nuevos cierres.

Cuánto tiempo se mantendrán las medidas dependerá de la evolución de Simón. La reapertura de los puertos estará sujeta a las condiciones meteorológicas y a las evaluaciones de seguridad correspondientes.

Por eso no debe darse por hecho que las operaciones se reanudarán de inmediato cuando disminuyan las lluvias.

clima lluvias huracanes seguridad

Reciente

Paisaje serrano de Pinal de Amoles con montañas y un peñasco rocoso visto desde una cumbre con piedras al frente
Querétaro

Si vas a Pinal de Amoles por el aniversario, confirma horarios y sedes con el municipio

La Secretaría de Turismo estatal presenta la fecha como una oportunidad para promover las tradiciones y los atractivos de este municipio de la Sierra Gorda.

Mural de Ciudad Universitaria de la UNAM, obra del muralismo mexicano que será restaurada
Cultura

Restaurarán tres murales de Ciudad Universitaria: O’Gorman, Siqueiros y Rivera

El proyecto de la UNAM y World Monuments Fund incluye las obras de Juan O’Gorman, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera.

Módulo de la Secretaría de Bienestar Animal con visitantes y una transportadora con un gato en una plaza comercial
Querétaro

Adopta un gato: dónde y a qué hora es la jornada en Querétaro

La Secretaría de Bienestar Animal estará de 12:00 a 16:00 horas con gatos bajo su resguardo e información sobre los requisitos para adoptar

Huevos blancos acomodados sobre espuma negra en primer plano
México

Producción de huevo en México crece 6.1% y su valor 18.8%

El volumen llegó a 3,469,598 toneladas y el valor a 114,881 millones de pesos; cinco estados suman 80.6% del total nacional.