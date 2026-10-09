Cateos por narcomenudeo en Morelia dejan seis detenidos

Participaron la Defensa, la Guardia Nacional y Policía Morelia; los detenidos y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público.

Elementos del Ejército, SSPC, Fiscalía y Guardia Nacional, de espaldas, ante una vivienda con un oficio pegado en la reja

Personal de la Fiscalía y fuerzas federales ante un inmueble cateado en Morelia. Los detenidos son inocentes mientras no se demuestre lo contrario.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 09, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Michoacán, 9 de octubre de 2026.- Cuatro órdenes de cateo por narcomenudeo en la capital michoacana dejaron seis personas detenidas y el aseguramiento de metanfetamina, marihuana y diversos indicios, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Los cateos forman parte de las acciones contra el narcomenudeo que realiza la FGE. En las diligencias participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y Policía Morelia.

Estuvieron a cargo de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo (UIPN), adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, en seguimiento a investigaciones sobre posibles actividades de comercialización de drogas.

En un inmueble de la colonia José María Morelos fueron detenidos Sergio Valentín N, alias El Gato, de 19 años; Maraya Michel N, alias La Maraya, de 26, y Julio César N, alias El Chaparro, de 28. Ahí se localizó metanfetamina.

En La Solidaridad, las autoridades también aseguraron metanfetamina y detuvieron a Mario Iván N, alias El Negro, de 25 años.

En La Colina fue detenida María Eugenia N, de 62 años. Durante la intervención se encontraron metanfetamina, marihuana, un teléfono celular y otros objetos de interés para las indagatorias.

En Lucio Cabañas, los agentes intervinieron otro domicilio, donde detuvieron a Rubén N, de 55 años. Ahí fueron incautadas metanfetamina y marihuana, un dispositivo móvil, una libreta y dinero en efectivo.

Las seis personas detenidas y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.

seguridad sucesos criminalidad michoacan

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