Michoacán, 9 de octubre de 2026.- Cuatro órdenes de cateo por narcomenudeo en la capital michoacana dejaron seis personas detenidas y el aseguramiento de metanfetamina, marihuana y diversos indicios, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Los cateos forman parte de las acciones contra el narcomenudeo que realiza la FGE. En las diligencias participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y Policía Morelia.

Estuvieron a cargo de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo (UIPN), adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, en seguimiento a investigaciones sobre posibles actividades de comercialización de drogas.

En un inmueble de la colonia José María Morelos fueron detenidos Sergio Valentín N, alias El Gato, de 19 años; Maraya Michel N, alias La Maraya, de 26, y Julio César N, alias El Chaparro, de 28. Ahí se localizó metanfetamina.

En La Solidaridad, las autoridades también aseguraron metanfetamina y detuvieron a Mario Iván N, alias El Negro, de 25 años.

En La Colina fue detenida María Eugenia N, de 62 años. Durante la intervención se encontraron metanfetamina, marihuana, un teléfono celular y otros objetos de interés para las indagatorias.

En Lucio Cabañas, los agentes intervinieron otro domicilio, donde detuvieron a Rubén N, de 55 años. Ahí fueron incautadas metanfetamina y marihuana, un dispositivo móvil, una libreta y dinero en efectivo.

Las seis personas detenidas y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.