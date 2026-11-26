Puebla, 26 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) aprehendió a la madre y al padrastro de un niño de dos años que murió por lesiones internas.

Fue tres días después de que ambos lo llevaron a un centro médico de Puebla capital, donde confirmaron que ya no tenía signos vitales.

María Abigaíl N., de 23 años, y Jorge Luis N., de 24, no enfrentan el mismo señalamiento. A él, padrastro del menor, se le señala por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado .

A ella, madre de la víctima, por su probable participación en el delito de homicidio en razón de parentesco.

El 21 de noviembre, la mujer notó que su hijo ya no respondía a estímulos y, con su pareja, lo trasladó al centro médico. Los estudios que se le practicaron establecieron esa causa de muerte.

Ese resultado llevó a la Fiscalía a abrir una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Con los elementos reunidos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión contra ambos. Las dos se cumplieron el 24 de noviembre en el barrio de San Juan Tepepa, junta auxiliar de Santo Tomás Chautla, en el municipio de Puebla.

La madre y el padrastro fueron aprehendidos como probables responsables y conservan la presunción de inocencia.

La FGE informó que continuará con las actuaciones del caso con apego al debido proceso y respeto a los derechos de la víctima.