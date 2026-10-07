Puebla, Puebla, 7 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Puebla investiga la muerte de la médica Rosa María Carrasco Fernández, de 71 años, localizada con una herida producida por arma de fuego dentro de su consultorio en la junta auxiliar de San Baltazar Campeche.

El cuerpo fue encontrado en el consultorio 103 del Condominio Médico BIOS, ubicado sobre el bulevar Mártires del 2 de Octubre. Paramédicos que acudieron al inmueble confirmaron que la profesionista ya no presentaba signos vitales.

Los primeros reportes dejaron abierta inicialmente la posibilidad de establecer si se trataba de una autoagresión o de la intervención de otra persona. Información difundida posteriormente este miércoles señala que las diligencias ministeriales se orientaron hacia un homicidio.

Como parte de la investigación fueron revisadas cámaras de videovigilancia del inmueble. Reportes periodísticos coincidentes señalan que las grabaciones muestran el ingreso de un hombre y una mujer antes del hallazgo de la víctima.

Familiares informaron a los investigadores sobre un conflicto previo relacionado con la propiedad de un terreno. Ese antecedente forma parte de las líneas que deberán ser comprobadas por la Fiscalía y no constituye por sí mismo una determinación sobre el móvil.

La Fiscalía Especializada en la Investigación de Feminicidios y Delitos de Violencia de Género participa en las diligencias, de acuerdo con los reportes consultados. La intervención de esa unidad especializada no implica que exista todavía una sentencia ni una atribución definitiva de responsabilidad.

Hasta el corte de esta información no se habían reportado públicamente personas detenidas por el homicidio.

Los peritajes sobre la escena, las grabaciones disponibles, las entrevistas y demás indicios deberán establecer la mecánica de los hechos y la participación que eventualmente pudiera atribuirse a alguna persona.