San Juan del Río, 20 de noviembre de 2026.- Para quienes siembran solo con agua de lluvia en San Juan del Río, el campo no deja ganancias, pero tampoco se abandona.
«Si lo pusiéramos que sí es rentable para los temporaleros, no es rentable, pero es algo que nos gusta hacer. Y sacamos para comer», resumió Adrián Miranda Bárcenas, secretario de Desarrollo Agropecuario del municipio y temporalero él mismo.
El funcionario explicó que ese trabajo se sostiene por una herencia familiar. «No podemos decir que le sacamos ganancias, sino que lo hacemos por amor a la tierra», dijo, y añadió que trabajar la tierra «lo traemos en nuestro ADN».
Contó que, incluso en los años de sequía, cuando llovía sentían la necesidad de sembrar. Cada familia tiene identificado su pedazo de tierra, donde también planta magueyes y nopales.
Según Miranda Bárcenas, el campo sanjuanense tiene tres zonas. La de riego es la que más invierte: un bulto de semilla cuesta como mínimo 5 mil pesos y alcanza para media hectárea, es decir, al menos 10 mil pesos por hectárea solo en semilla.
La segunda es la de punteo. Ahí, los productores que tienen bordos riegan sus parcelas desde mayo, antes de las lluvias, para adelantarse al temporal. El funcionario señaló que esta práctica es común en Santa Lucía, Buena Vista, El Chaparro, La Cuadrilla, Potrerillos y otras comunidades de la parte alta que colindan con Amealco.
La tercera zona es la de temporal, que depende por completo de la lluvia. «Somos los más amoladitos», reconoció.
Miranda Bárcenas calificó el temporal de este año como regular. La lluvia faltó en las etapas más sensibles, cuando el maíz jilotea y cuando el frijol está en flor y debe cargar la vaina, lo que redujo parte de la cosecha, aunque sí hubo producción.
En cambio, las lluvias de 2025 y 2026 dejaron pasto para el ganado que suelen criar los temporaleros, como reses, borregos, chivos, caballos y burros. En los años de sequía, recordó, «no había ni en qué comieran».
El funcionario sostuvo que la zona de riego alcanza para abastecer de granos de consumo al municipio. Dijo que son de primera calidad porque se riegan con agua de pozo y de la presa Constitución de 1917, a diferencia de las aguas tratadas que, según él, se usan en Hidalgo.
Para 2027, la dependencia que encabeza busca elevar a 8 millones de pesos el recurso destinado al campo.