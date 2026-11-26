Querétaro, 26 de noviembre de 2026.- La primera tormenta invernal encontró a los equipos de Protección Civil desplegados en distintas regiones de Querétaro, con presencia hasta en las comunidades más alejadas de la Sierra Gorda. Hasta ahora no se han reportado emergencias.

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, explicó que el personal vigila las condiciones meteorológicas y está listo para atender cualquier eventualidad por el frío y las lluvias. Aseguró que el Gobierno del Estado seguirá atento para apoyar a la población que lo necesite.

Como ejemplo de ese despliegue, el funcionario recordó la visita reciente de autoridades estatales a la sierra:

"Estuvimos en la zona de Jalpan de Serra, en una de las delegaciones más lejanas que es Valle Verde, y hay permanencia también de los equipos", dijo.

La vigilancia no se limita a la Sierra Gorda. También cubre Amealco, Huimilpan y la región del semidesierto, y se coordina con las áreas de Protección Civil de cada municipio.