Querétaro, 26 de noviembre de 2026. La primera tormenta invernal de la temporada traerá a Querétaro lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el centro y sur del estado durante este jueves 26 de noviembre, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo también prevé temperaturas de 0 a 5 grados con posibles heladas en las zonas serranas de la entidad durante las madrugadas de los próximos días.
El sistema se formó por una vaguada polar y la interacción de las corrientes en chorro polar y subtropical sobre el occidente del país. Aunque el frente frío 8 ya dejó de afectar el territorio nacional, su masa de aire ártico mantiene el ambiente frío en buena parte de México, incluido el centro.
Posible nieve en las zonas más altas
Para la noche del viernes 27, el SMN amplía la posibilidad de nieve o aguanieve a las zonas ubicadas por arriba de los 2,800 metros sobre el nivel del mar en Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y la Ciudad de México. Esa condición se mantendría el sábado 28 en las partes altas de Querétaro.
Se trata de un pronóstico, no de una nevada confirmada, y estaría limitado a las zonas de mayor altitud.
Viento y heladas hasta el lunes
El viernes se esperan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora en Querétaro, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, además de heladas de 0 a 5 grados en las zonas serranas. El sábado, las rachas bajarían a un rango de 30 a 50 kilómetros por hora y continuarían las heladas en la sierra.
Las temperaturas de 0 a 5 grados con heladas en zonas serranas de Querétaro se repetirían en la madrugada del lunes 30 de noviembre.
El tramo del pronóstico del SMN correspondiente al jueves tiene validez de las 08:00 horas del jueves 26 a las 08:00 horas del viernes 27 de noviembre; las condiciones previstas para los días siguientes pueden ajustarse en actualizaciones posteriores del organismo.