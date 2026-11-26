Querétaro, 26 de noviembre de 2026.- Obtener una licencia de funcionamiento en la capital queretana requiere ahora menos tiempo y dinero, aseguró el presidente municipal Felifer Macías ante comerciantes reunidos por el centenario de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo del Estado de Querétaro (CANACOPE).
El alcalde presentó la simplificación de ese trámite como ejemplo de cómo el Municipio facilita los procesos administrativos a empresarios, emprendedores y comerciantes. A ellos les aseguró también que en Querétaro cuentan con condiciones de seguridad para trabajar con tranquilidad.
El alcalde Felifer Macías habla con los agremiados de la cámara. rotativo.com.mx
Macías afirmó que su administración trabaja con las cámaras empresariales y con organizaciones de la sociedad civil para detectar las necesidades del sector y facilitar la actividad comercial.
Felifer Macías (centro), frente a la lona conmemorativa del centenario. rotativo.com.mx
Al festejo asistieron el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete Tercero, en representación del gobernador Mauricio Kuri, y el presidente de CONCANACO SERVYTUR México, Octavio de la Torre de Stéffano. También estuvo el director general de CANACOPE Querétaro, Pedro Javier González Rivas.
"Generamos las oportunidades, las herramientas para que ustedes hagan lo que mejor saben: negocios, chamba, trabajo", dijo el alcalde a los agremiados de la cámara, que agrupa al pequeño comercio, los servicios y el turismo del estado.