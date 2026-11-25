Querétaro, 25 de noviembre de 2026.- Las leyes a favor de las personas con discapacidad no cambian nada por sí solas. Para que funcionen necesitan presupuesto, instituciones y mecanismos para evaluar sus resultados, planteó la diputada del PVEM Perla Flores Suárez.

La legisladora participó en el foro «Buenas prácticas por la inclusión de las personas con discapacidad» con la exposición «Acciones de inclusión desde el ámbito legislativo».

Ahí añadió otras tres condiciones para que las normas lleguen a quienes las necesitan: capacitación, accesibilidad y servicios coordinados.

También habló de lo que corresponde al Congreso y de lo que todavía no ha logrado: «Desde el Poder Legislativo, tenemos una responsabilidad de escuchar, proponer, reformar, vigilar y dar seguimiento. Pero también tenemos una obligación de reconocer que todavía falta mucho, porque una ley no transforma una vida por el simple hecho de publicarse».

Según explicó, el cambio llega solo con la aplicación: «La transforma cuando se cumple, cuando llegan a las personas y cuando se logra que algo que antes era una barrera deje de serlo». Y remató: «Las barreras no se superan solas. Tenemos que eliminarlas».

El foro fue organizado por la diputada Leonor Mejía Barraza, presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Mejía advirtió que la exclusión y la discriminación también son formas de violencia, sobre todo contra mujeres y niñas con discapacidad.

El encuentro reunió testimonios y experiencias en educación, cultura, trabajo, turismo, movilidad, salud y apoyo a personas con sordoceguera. Participaron el Colegio de Bachilleres, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Atenas y la Universidad Autónoma de Querétaro.

También estuvieron las secretarías estatales del Trabajo, Cultura, Turismo y Salud, la Agencia de Movilidad y la Asociación Vivir en Vibraciones. Asistieron la presidenta de la Legislatura, Adriana Meza Argaluza, y la diputada Verónica Galicia Castañón.