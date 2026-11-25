San Juan del Río, 25 de noviembre de 2026.- Con 294 connacionales deportados de enero a septiembre, San Juan del Río es el segundo municipio de Querétaro con más casos en lo que va del año. Solo lo supera la capital, con 834. Huimilpan ocupa el tercer lugar, con 246.
Las cifras son del Instituto Nacional de Migración (INM). Las expuso el regidor Oscar Sandoval García, presidente de la Comisión de Atención a las Migraciones, este miércoles durante el arranque del operativo invernal para paisanos.
Entre los tres municipios suman 1,374 casos en nueve meses. Los datos presentados no incluyen el total estatal ni la comparación con años anteriores.
Puerta de entrada al centro del país
Para el regidor, los números muestran que hace falta reforzar la atención en la región. Recordó que, por su ubicación, San Juan del Río es la puerta de entrada al centro del país y un paso obligado para miles de familias que viajan desde la frontera norte.
El ayuntamiento, afirmó, se compromete a trabajar con las autoridades federales y estatales para cuidar la seguridad de quienes transitan por el municipio.
Sandoval García pidió mirar más allá de las estadísticas: «Hay millones de historias de esfuerzo y de familias separadas por la distancia».
Samuel Mena Stadelman, representante de la Secretaría de Gobernación, señaló que los paisanos atraviesan actualmente «una situación muy, muy difícil» en Estados Unidos y que, por eso, deben ser recibidos en México con todas las facilidades.